15 лютого на Волині: гортаючи календар

День народження 15 лютого у колишнього начальника відділу інформаційного забезпечення діяльності Волинської обласної ради Оксани Лукашук (на фото) та колишнього прес-секретаря Луцького прикордонного загону Олега Личковського.Також сьогодні святкує день народження науковець та журналіст Віктор Зубович.Вітаємо їх зі святом, бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.Іменини сьогодні святкують: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія.15 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день зелених стін. Це свято було започатковане 2020 року на честь дня народження Стенлі Гарта Вайта, ландшафтного архітектора, який 1938 року запатентував першу живу стіну. Метою цього дня є популяризація та підвищення обізнаності про переваги живих стін, зелених фасадів та вертикальних садів.Також 15 лютого День кіберспорту в Україні. Цього дня проводяться презентації, пресконференції та змагання з грошовими призами, спрямовані на популяризацію кіберспорту та підтримку гравців. Рідні та друзі кіберспортсменів вітають їх зі святом. Кіберспорт в Україні активно розвивається, українські команди, такі як Natus Vincere (NAVI), досягли значних успіхів на міжнародній арені, здобуваючи престижні нагороди та призові місця на світових турнірах.А ще 15 лютого Всесвітній день бегемота. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про бегемотів та важливості їх збереження. Бегемоти відіграють ключову роль у підтримці здоров'я водних екосистем. Їхні відходи збагачують водойми поживними речовинами, підтримуючи життя різних видів риб та водоростей. Популяція бегемотів зменшується через браконьєрство та втрату природного середовища. Станом на 2006 рік їх було внесено до Червоної книги як вразливий вид, а нинішня чисельність у дикій природі не перевищує 130 тисяч особин.15 лютого Міжнародний день синдрому Ангельмана. Ця дата була обрана через її символічний зв'язок із 15-ю хромосомою, порушення якої призводить до розвитку цього синдрому. Крім того, лютий є Міжнародним місяцем рідкісних захворювань, що підкреслює важливість підвищення обізнаності про такі стани. Міжнародний день синдрому Ангельмана спрямований на підвищення обізнаності про це генетичне захворювання, підтримку пацієнтів та їхніх родин, а також на збір коштів для досліджень і розробки методів лікування.Також 15 лютого День поінформованості про холостяцький спосіб життя. Це свято було започатковане як альтернатива Дню святого Валентина для тих, хто не перебуває у романтичних стосунках, з метою підкреслити важливість любові до себе, дружби та сімейних зв'язків. 2001 року старшокласник на ім'я Дастін Барнс разом зі своїми друзями вирішив створити день, який би відзначав самотність як відповідь на винятковість Дня святого Валентина. Вони обрали 15 лютого, наступний день після Дня святого Валентина, щоб продавати цукерки та шоколад за зниженими цінами, таким чином поширюючи обізнаність про цей день.А ще 15 лютого День операційної медичної сестри у Європі. Це професійне свято було започатковане Європейською асоціацією операційних медичних сестер (EORNA) з метою підкреслити важливість ролі операційних медсестер та значення їхньої освіти у забезпеченні високоякісного догляду за пацієнтами.15 лютого святкують Всесвітній день комп'ютера. День покликаний відзначити значення комп'ютерних технологій у сучасному світі, вшанувати розробників та інженерів, які стояли біля витоків комп'ютерної ери, а також привернути увагу до майбутнього розвитку цифрових технологій. Дата святкування обрана на честь створення першого електронного комп'ютера ENIAC, який був офіційно представлений 15 лютого 1946 року. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) був розроблений для армії США з метою обчислення балістичних таблиць. Це був перший у світі повністю електронний, програмований комп'ютер, який став проривом у сфері обчислювальної техніки.Також 15 лютого Міжнародний день дітей, хворих на рак. Цей день був започаткований 2002 року Міжнародною конфедерацією організацій батьків дітей, хворих на рак (ICCCPO), з метою підвищення обізнаності суспільства про проблеми дитячої онкології та підтримки пацієнтів і їхніх родин. Основна мета цього дня — покращити інформування суспільства про дитячі онкологічні захворювання, підкреслити важливість ранньої діагностики та доступу до якісного лікування для всіх дітей, незалежно від їхнього місця проживання чи соціального статусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку близько 400 000 дітей та підлітків віком від 0 до 19 років захворюють на рак.