У «Дії» презентували Сертифікат неодруженого чи неодруженої для пошуку кохання
14 лютий, 22:43
У застосунок «Дія» додали новий документ, який підтягує докази про незаміжній і неодружений статус з реєстру ДРАЦС.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Дії».
Документ можна адаптувати під себе: завантажити найкраще фото, вибрати дизайн, вказати інтереси.
«Документ засвідчує, що ваше серце та безіменний палець вільні. Користуйтеся ним там, де чекаєте на взаємність почуттів. Показуйте його в соцмережах — можливо, прилетить той самий вогник, після якого народжуються діти», – зазначили розробники.
Якщо невдовзі неодружений користувач прийме пропозицію Шлюбу онлайн, Сертифікат неодруженого зміниться на Сертифікат зарученого чи зарученої.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Дії».
Документ можна адаптувати під себе: завантажити найкраще фото, вибрати дизайн, вказати інтереси.
«Документ засвідчує, що ваше серце та безіменний палець вільні. Користуйтеся ним там, де чекаєте на взаємність почуттів. Показуйте його в соцмережах — можливо, прилетить той самий вогник, після якого народжуються діти», – зазначили розробники.
Якщо невдовзі неодружений користувач прийме пропозицію Шлюбу онлайн, Сертифікат неодруженого зміниться на Сертифікат зарученого чи зарученої.
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