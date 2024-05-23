У «Дії» презентували Сертифікат неодруженого чи неодруженої для пошуку кохання

У застосунок «Дія» додали новий документ, який підтягує докази про незаміжній і неодружений статус з реєстру ДРАЦС.Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Дії».Документ можна адаптувати під себе: завантажити найкраще фото, вибрати дизайн, вказати інтереси.«Документ засвідчує, що ваше серце та безіменний палець вільні. Користуйтеся ним там, де чекаєте на взаємність почуттів. Показуйте його в соцмережах — можливо, прилетить той самий вогник, після якого народжуються діти», – зазначили розробники.Якщо невдовзі неодружений користувач прийме пропозицію Шлюбу онлайн, Сертифікат неодруженого зміниться на Сертифікат зарученого чи зарученої.