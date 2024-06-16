Мюнхенська конференція 2025: Захід озвучив шокуючі умови для припинення війни в Україні





На захід зібралися понад десятки лідерів країн, міністри та керівники міжнародних організацій, включаючи представників НАТО та ООН.



Головною темою зустрічі цього року стала війна Росії проти України та пошуки шляху до миру. Деякі із політиків, під час своїх виступів, назвали шокувальні умови, за яких може припинитися війна.



Що говорили про Україну світові чиновники – читайте у матеріалі.



Прямі переговори та поступки з обох сторін



Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог перед початком конференції заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні провести прямі переговори.



Обидві сторони мають бути готові до певних поступок.



"Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", – коротко сказав Келлог.



Крім того, Келлог спростував чутки про те, що Трамп нібито планує вести переговори лише з Путіним.



"Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", – додав спецпредставник Трампа.



Кордони України 2014 року



Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що питання кордонів України "є частиною обговорення". Те, який вигляд зрештою матимуть ці кордони, ще належить з'ясувати, повідомляє Sky News, передає



Очільник Пентагону сказав, що наразі його робота полягає у тому, щоб "привнести реалізм у розмову".



"Реальність така, що кордони 2014 року як частина врегулювання шляхом переговорів малоймовірні. Реальність військ США в Україні малоймовірна, реальність членства України в НАТО в межах врегулювання шляхом переговорів (є) малоймовірною", – висловився Гегсет.



Він також відповів на запитання про те, чи не підбадьорить дозвіл Росії зберегти за собою окуповані українські території президента Володимира Путіна на агресію в майбутньому. На це міністр оборони США сказав – якщо НАТО збільшить свої інвестиції та потенціал, цього не станеться.



Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його більше непокоять не Росія чи Китай, а загроза всередині – відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США.



Також він зазначив, Європа має більше думати про власну безпеку, а Америка сконцентрується на інших завданнях.



Мир через силу



Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській конференції заявила, що Україні потрібен мир через силу.



"Україні потрібен мир через силу. Європа хоче миру через силу. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що США твердо віддані миру через силу. Тож я вірю, що, працюючи разом, ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир. І є багато того, що Європа вже поклала на стіл. Це фактично історичні суми <підтримки України – ред.>. У фінансовому і військовому плані загальна підтримка становить 134 млрд євро. Це еквівалентно 140 млрд доларів, що включає 52 млрд доларів військової допомоги нарівні зі США", – підкреслила фон дер Ляєн.



Також вона додала, що Путін перед початком мирних перемовин має показати, що відмовився від мети знищити Україну



Вона також висловила переконання, що можлива поразка України послабить Європу, а також США.



“Повалена Україна послабить Європу, але також послабить США. Це посилить виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні та загрожуватиме нашим спільним інтересам”, – сказала вона.



Очільниця Єврокомісії також повідомила, що союзники посилять роботу для прискорення вступу України до Євросоюзу.



Небезпека від РФ



Своєю чергою міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що навіть за умови досягнення мирної угоди для України російський диктатор Володимир Путін продовжить бути загрозою для Європи, пише Укрінформ.



За словами Пісторіуса, адміністрація Трампа прагне швидкої мирної угоди між Росією та Україною та хотіла б, щоб широку безпеку для цього миру забезпечили європейці.



"Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", - переконаний глава Міноборони Німеччини.



У зв’язку з цим, на його думку, необхідна сильна інноваційна база військових технологій. "Мир у Європі можна забезпечити лише з позиції сили", – вказав Пісторіус.



Також міністр оборони Німеччини назвав помилкою США те, що вони зняли зі столу переговорів два важливі питання щодо України – її членство в НАТО та територіальну цілісність.



Україна має укласти угоду про корисні копалини



Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, якщо Київ та Вашингтон підпишуть економічну угоду про видобуток корисних копалин, Україна опиниться в зоні економічних інтересів США. Тоді для Трампа захист України буде насамперед захистом власних інтересів.



"Давайте укладемо угоду про корисні копалини, щоб у нас були наші американські бізнес-інтереси. Путін не розуміє, що відбувається. Якщо ми підпишемо цю угоду про корисні копалини, Путін облажається, бо Трамп захищатиме угоду. Тож найкраще, що тут станеться, я сподіваюся, що він укладе з вами <звертається до президента Зеленського – ред.> угоду, і він захищатиме інтереси Америки", – пояснив сенатор.



Він додав, що сподівається на закінчення війни "швидше, ніж пізніше". Ба більше, на думку Грема війна закінчиться таким чином, що російське вторгнення у майбутньому не повториться.



"Я повністю впевнений у тому, що Дональд Трамп закінчить цю війну таким чином, що не буде третього вторгнення в Україну", – заявив Ліндсі Грем.



Також Грем зазначив, Путін напав на Україну у 2014 році, тому що знав, світ йому це подарує. Але зараз потрібно зробити все необхідне, що не було зроблене 10 років тому, і зупинити війну.



Також він додав, що під час першого президентства Дональда Трампа Путін не нападав на Україну, бо "боявся Трампа".



Гучна заява Венса



Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні повинна завершитися довготривалим миром.



Про це він сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.



"Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не такого, який призведе до того, що Східна Європа опиниться у війні через кілька років", – зазначив віцепрезидент США.



За його словами, на конференції в Мюнхені відбулася низка "хороших діалогів", яких стане більше найближчими днями, тижнями та місяцями.



Джей Ді Венс відзначив, що під час переговорів з цього приводу з українською стороною було досягнуто “просування”.



"По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог <спецпредставник Трампа по Україні та Росії>. Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти", – зазначив віцепрезидент.



Раніше він заявляв, що його більше непокоять не Росія чи Китай, а загроза всередині – відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині 14 лютого розпочалася 61-ша Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме три дні.На захід зібралися понад десятки лідерів країн, міністри та керівники міжнародних організацій, включаючи представників НАТО та ООН.Головною темою зустрічі цього року стала війна Росії проти України та пошуки шляху до миру. Деякі із політиків, під час своїх виступів, назвали шокувальні умови, за яких може припинитися війна.Що говорили про Україну світові чиновники – читайте у матеріалі.Спецпредставник президента СШАперед початком конференції заявив, що президент Українита російський диктаторповинні провести прямі переговори.Обидві сторони мають бути готові до певних поступок."Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", – коротко сказав Келлог.Крім того, Келлог спростував чутки про те, що Трамп нібито планує вести переговори лише з Путіним."Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", – додав спецпредставник Трампа.Міністр оборони СШАзаявив, що питання кордонів України "є частиною обговорення". Те, який вигляд зрештою матимуть ці кордони, ще належить з'ясувати, повідомляє Sky News, передає ТСН Очільник Пентагону сказав, що наразі його робота полягає у тому, щоб "привнести реалізм у розмову"."Реальність така, що кордони 2014 року як частина врегулювання шляхом переговорів малоймовірні. Реальність військ США в Україні малоймовірна, реальність членства України в НАТО в межах врегулювання шляхом переговорів (є) малоймовірною", – висловився Гегсет.Він також відповів на запитання про те, чи не підбадьорить дозвіл Росії зберегти за собою окуповані українські території президента Володимира Путіна на агресію в майбутньому. На це міністр оборони США сказав – якщо НАТО збільшить свої інвестиції та потенціал, цього не станеться.Також віцепрезидент СШАзаявив, що його більше непокоять не Росія чи Китай, а загроза всередині – відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США.Також він зазначив, Європа має більше думати про власну безпеку, а Америка сконцентрується на інших завданнях.Голова Єврокомісіїпід час виступу на Мюнхенській конференції заявила, що Україні потрібен мир через силу."Україні потрібен мир через силу. Європа хоче миру через силу. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що США твердо віддані миру через силу. Тож я вірю, що, працюючи разом, ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир. І є багато того, що Європа вже поклала на стіл. Це фактично історичні суми <підтримки України – ред.>. У фінансовому і військовому плані загальна підтримка становить 134 млрд євро. Це еквівалентно 140 млрд доларів, що включає 52 млрд доларів військової допомоги нарівні зі США", – підкреслила фон дер Ляєн.Також вона додала, що Путін перед початком мирних перемовин має показати, що відмовився від мети знищити УкраїнуВона також висловила переконання, що можлива поразка України послабить Європу, а також США.“Повалена Україна послабить Європу, але також послабить США. Це посилить виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні та загрожуватиме нашим спільним інтересам”, – сказала вона.Очільниця Єврокомісії також повідомила, що союзники посилять роботу для прискорення вступу України до Євросоюзу.Своєю чергою міністр оборони ФРНвважає, що навіть за умови досягнення мирної угоди для України російський диктатор Володимир Путін продовжить бути загрозою для Європи, пише Укрінформ.За словами Пісторіуса, адміністрація Трампа прагне швидкої мирної угоди між Росією та Україною та хотіла б, щоб широку безпеку для цього миру забезпечили європейці."Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", - переконаний глава Міноборони Німеччини.У зв’язку з цим, на його думку, необхідна сильна інноваційна база військових технологій. "Мир у Європі можна забезпечити лише з позиції сили", – вказав Пісторіус.Також міністр оборони Німеччини назвав помилкою США те, що вони зняли зі столу переговорів два важливі питання щодо України – її членство в НАТО та територіальну цілісність.Американський сенатор-республіканецьвважає, якщо Київ та Вашингтон підпишуть економічну угоду про видобуток корисних копалин, Україна опиниться в зоні економічних інтересів США. Тоді для Трампа захист України буде насамперед захистом власних інтересів."Давайте укладемо угоду про корисні копалини, щоб у нас були наші американські бізнес-інтереси. Путін не розуміє, що відбувається. Якщо ми підпишемо цю угоду про корисні копалини, Путін облажається, бо Трамп захищатиме угоду. Тож найкраще, що тут станеться, я сподіваюся, що він укладе з вами <звертається до президента Зеленського – ред.> угоду, і він захищатиме інтереси Америки", – пояснив сенатор.Він додав, що сподівається на закінчення війни "швидше, ніж пізніше". Ба більше, на думку Грема війна закінчиться таким чином, що російське вторгнення у майбутньому не повториться."Я повністю впевнений у тому, що Дональд Трамп закінчить цю війну таким чином, що не буде третього вторгнення в Україну", – заявив Ліндсі Грем.Також Грем зазначив, Путін напав на Україну у 2014 році, тому що знав, світ йому це подарує. Але зараз потрібно зробити все необхідне, що не було зроблене 10 років тому, і зупинити війну.Також він додав, що під час першого президентства Дональда Трампа Путін не нападав на Україну, бо "боявся Трампа".Віцепрезидент СШАзаявив, що війна в Україні повинна завершитися довготривалим миром.Про це він сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції."Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не такого, який призведе до того, що Східна Європа опиниться у війні через кілька років", – зазначив віцепрезидент США.За його словами, на конференції в Мюнхені відбулася низка "хороших діалогів", яких стане більше найближчими днями, тижнями та місяцями.Джей Ді Венс відзначив, що під час переговорів з цього приводу з українською стороною було досягнуто “просування”."По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог <спецпредставник Трампа по Україні та Росії>. Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти", – зазначив віцепрезидент.Раніше він заявляв, що його більше непокоять не Росія чи Китай, а загроза всередині – відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США.

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