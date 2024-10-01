У Луцьку налаштували сирени, сигналу яких не було чути





Спеціалісти полагодили устаткування, підсилили звучання. У четвер, 13 лютого, ці сирени протестували, збоїв у їхній роботі зараз немає, повідомив у коментарі Юрій Кирилюк.



Приблизно 2-3 тижні тому в Луцьку були збої зі звучанням сирен. Не чути тривог було у трьох густонаселених районах: на Київському майдані, в районі РАЦСу та вул. Івана Газюка.



Зараз в місті встановлюють нову місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення.



Озвучення сигналів тривог за допомогою сирен проводить обласна військова адміністрація. Серед них і ці три, яких не було чути.



Три обласні сирени мають приєднати до місцевої автоматизованої системи оповіщення, що будується. І коли відбувається переналаштування, виникають такі збої, може бути порушення отримання сигналу, зазначив пан Юрій.



Зараз у Луцькій громаді встановили 10 нових сирен. Паралельно поки що з ними працюють ще й радянські сирени оповіщення.



Загалом встановлення нової місцевої автоматизованої системи оповіщення — тривалий процес. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи, потім — тестування, тоді — введення в експлуатацію. Оскільки перехід на нову систему відбувається під час воєнного стану, то й виникають незручності для мешканців.



Нова система працюватиме від електромереж та акумуляторів в умовах блекауту, сигнали передаватимуться за допомогою радіозв’язку та інтернету, тоді як стара система працює лише від електрики.



Вона матиме різні сигнали:



повітряна тривога;



хімічна небезпека;



радіаційна небезпека;



стихійне лихо;



текстові оповіщення.



Поки тривають роботи, людей закликають користуватися і мобільними додатками. Адже, за алгоритмом, після того, як прозвучала сирена, потрібно ввімкнути радіо, телебачення, інші офіційні канали зв’язку, щоб дізнатися, із якою саме небезпекою пов’язана тривога.



Також не можна ігнорувати сигналу повітряної тривоги. Варто піти в укриття та не забувати про правило двох стін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збій системи оповіщення у Луцьку стався під час переходу на нову місцеву автоматизовану систему.Спеціалісти полагодили устаткування, підсилили звучання. У четвер, 13 лютого, ці сирени протестували, збоїв у їхній роботі зараз немає, повідомив у коментарі misto.media начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населенняПриблизно 2-3 тижні тому в Луцьку були збої зі звучанням сирен. Не чути тривог було у трьох густонаселених районах: на Київському майдані, в районі РАЦСу та вул. Івана Газюка.Зараз в місті встановлюють нову місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення.Озвучення сигналів тривог за допомогою сирен проводить обласна військова адміністрація. Серед них і ці три, яких не було чути.Три обласні сирени мають приєднати до місцевої автоматизованої системи оповіщення, що будується. І коли відбувається переналаштування, виникають такі збої, може бути порушення отримання сигналу, зазначив пан Юрій.Зараз у Луцькій громаді встановили 10 нових сирен. Паралельно поки що з ними працюють ще й радянські сирени оповіщення.Загалом встановлення нової місцевої автоматизованої системи оповіщення — тривалий процес. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи, потім — тестування, тоді — введення в експлуатацію. Оскільки перехід на нову систему відбувається під час воєнного стану, то й виникають незручності для мешканців.Нова система працюватиме від електромереж та акумуляторів в умовах блекауту, сигнали передаватимуться за допомогою радіозв’язку та інтернету, тоді як стара система працює лише від електрики.Вона матиме різні сигнали:повітряна тривога;хімічна небезпека;радіаційна небезпека;стихійне лихо;текстові оповіщення.Поки тривають роботи, людей закликають користуватися і мобільними додатками. Адже, за алгоритмом, після того, як прозвучала сирена, потрібно ввімкнути радіо, телебачення, інші офіційні канали зв’язку, щоб дізнатися, із якою саме небезпекою пов’язана тривога.Також не можна ігнорувати сигналу повітряної тривоги. Варто піти в укриття та не забувати про правило двох стін.

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