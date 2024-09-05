Луцький виконком шле листи військовозобов’язаним від ТЦК

Луцький виконком шле листи військовозобов’язаним від ТЦК
Виконавчий комітет Луцької міської ради на звернення Луцького об’єднаного міського ТЦК та СП допомагає у їм відправленні кореспонденції.

Про це misto.media розказали у відділі оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міської ради.

«Що в листах, ми не знаємо, адже отримали уже запечатані лиси та відправили їх рекомендованими відправленнями. Місцеві органи виконавчої ради зобов’язані оповіщувати призовників, військовозобов’язаних та резервістів про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Масово надсилати листи почали орієнтовно у середині січня», — каже начальниця відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько.

Скільки саме відправили таких листів — не розголошують.

Що в листах

Це виклик на проходження військово-лікарської комісії для громадян, які мають висновок «обмежено придатний», пояснюють у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП. Йдеться про категорію осіб, які за станом здоров’я раніше були визнані непридатними для проходження військової служби в мирний час і обмежено-придатними — у військовий, які мали би пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 560. До слова, багато людей цю комісію не пройшло, тому термін продовжили до 5 червня 2025 року.

У Волинському ОТЦК та СП додають, що здійснювати оповіщення військовозобов’язаних виконавчі органи міських рад зобов’язані не лише на основі розпоряджень ТЦК та СП, а й керівників військових адміністрацій чи ТЦК та СП.

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Теги: Луцьк, листи, ТЦК
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