На Волині троє дітей-спортсменів з інвалідністю та їх тренери отримуватимуть стипендії

На Волині троє дітей-спортсменів з інвалідністю та їх тренери отримуватимуть стипендії
Трьом спортсменам та двом тренерам з Волині призначили щомісячні стипендії президента України за високі досягнення на всеукраїнських спортивних змаганнях.

Серед стипендіатів з Волині — діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років, які мають високі досягнення у спорті та їх тренери, розповів Суспільному 14 лютого начальник обласного центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук.

Стипендії протягом року отримуватимуть:

14-річний Павло Кузьма — бронзовий призер чемпіонату України з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху;

16-річна Софія Лящук — срібна призерка чемпіонату України з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху;

15-річний Олександр Мосюк — триразовий чемпіон України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху;

Микола Білера — тренер Олександра Мосюка;

Микола Шевчук — тренер Софії Лящук.

Торік, згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки щомісяця упродовж року отримували по 6 392 гривні, тренери — 4 204 гривні.

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Теги: Волинь, діти, стипендії
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