На Волині троє дітей-спортсменів з інвалідністю та їх тренери отримуватимуть стипендії





Серед стипендіатів з Волині — діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років, які мають високі досягнення у спорті та їх тренери, розповів Віктор Галан-Влащук.



Стипендії протягом року отримуватимуть:



14-річний Павло Кузьма — бронзовий призер чемпіонату України з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху;



16-річна Софія Лящук — срібна призерка чемпіонату України з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху;



15-річний Олександр Мосюк — триразовий чемпіон України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху;



Микола Білера — тренер Олександра Мосюка;



Микола Шевчук — тренер Софії Лящук.



Торік, згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки щомісяця упродовж року отримували по 6 392 гривні, тренери — 4 204 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьом спортсменам та двом тренерам з Волині призначили щомісячні стипендії президента України за високі досягнення на всеукраїнських спортивних змаганнях.Серед стипендіатів з Волині — діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років, які мають високі досягнення у спорті та їх тренери, розповів Суспільному 14 лютого начальник обласного центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"14-річний— бронзовий призер чемпіонату України з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху;16-річна— срібна призерка чемпіонату України з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху;15-річний— триразовий чемпіон України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху;— тренер Олександра Мосюка;— тренер Софії Лящук.Торік, згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки щомісяця упродовж року отримували по 6 392 гривні, тренери — 4 204 гривні.

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