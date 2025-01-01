На Волині троє дітей-спортсменів з інвалідністю та їх тренери отримуватимуть стипендії
Сьогодні, 11:44
Трьом спортсменам та двом тренерам з Волині призначили щомісячні стипендії президента України за високі досягнення на всеукраїнських спортивних змаганнях.
Серед стипендіатів з Волині — діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років, які мають високі досягнення у спорті та їх тренери, розповів Суспільному 14 лютого начальник обласного центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук.
Стипендії протягом року отримуватимуть:
14-річний Павло Кузьма — бронзовий призер чемпіонату України з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху;
16-річна Софія Лящук — срібна призерка чемпіонату України з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху;
15-річний Олександр Мосюк — триразовий чемпіон України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху;
Микола Білера — тренер Олександра Мосюка;
Микола Шевчук — тренер Софії Лящук.
Торік, згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки щомісяця упродовж року отримували по 6 392 гривні, тренери — 4 204 гривні.
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Серед стипендіатів з Волині — діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років, які мають високі досягнення у спорті та їх тренери, розповів Суспільному 14 лютого начальник обласного центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук.
Стипендії протягом року отримуватимуть:
14-річний Павло Кузьма — бронзовий призер чемпіонату України з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху;
16-річна Софія Лящук — срібна призерка чемпіонату України з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху;
15-річний Олександр Мосюк — триразовий чемпіон України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху;
Микола Білера — тренер Олександра Мосюка;
Микола Шевчук — тренер Софії Лящук.
Торік, згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки щомісяця упродовж року отримували по 6 392 гривні, тренери — 4 204 гривні.
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