Волиняни боргують 76 мільйонів гривень за електроенергію





Про це в ефірі програми "Тема дня" Українського радіо Луцьк розповіла директорка товариства "Волиньелектрозбут" Оксана Гентіш, пише



З її слів, різке зростання кількості боржників та суми боргу сталося восени минулого року, коли у застосунку Приват 24, а також у касах та терміналах "ПриватБанку", на відміну від інших фінустанов, перестала відображатись актуальна сума до сплати за спожиту електроенергію.



"Усі інші українські банки та платіжні системи, крім "ПриватБанку", опрацьовують надану нами інформацію про суму до оплати та відображають її для своїх клієнтів. Тому теза, яку транслює цей банк на своїй “гарячій лінії”, що нібито постачальник не надає потрібну інформацію, — не відповідає дійсності", — каже Оксана Гентіш.



З її слів, кожен споживач, кожна домівка підключені до мережі окремо. Тому, якщо у вашого сусіда борг, то це не означає, що відключать електропостачання усім. Але загальнонаціональна енергосистема одна і стабільність її роботи залежить від фінансової складової і вчасних розрахунків.



Легко і комфортно подавати показники лічильників та вчасно платити за спожите світло можна за допомогою особистого кабінету споживача, каже Оксана Гентіш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Побутові клієнти у Волинській області заборгували за спожиту ще у 2024 році електроенергію понад 76 мільйонів гривень. Станом на кінець січня 2025 року заборгованість мають понад 93 тисячі домогосподарств.Про це в ефірі програми "Тема дня" Українського радіо Луцьк розповіла директорка товариства "Волиньелектрозбут", пише Суспільне З її слів, різке зростання кількості боржників та суми боргу сталося восени минулого року, коли у застосунку Приват 24, а також у касах та терміналах "ПриватБанку", на відміну від інших фінустанов, перестала відображатись актуальна сума до сплати за спожиту електроенергію."Усі інші українські банки та платіжні системи, крім "ПриватБанку", опрацьовують надану нами інформацію про суму до оплати та відображають її для своїх клієнтів. Тому теза, яку транслює цей банк на своїй “гарячій лінії”, що нібито постачальник не надає потрібну інформацію, — не відповідає дійсності", — каже Оксана Гентіш.З її слів, кожен споживач, кожна домівка підключені до мережі окремо. Тому, якщо у вашого сусіда борг, то це не означає, що відключать електропостачання усім. Але загальнонаціональна енергосистема одна і стабільність її роботи залежить від фінансової складової і вчасних розрахунків.Легко і комфортно подавати показники лічильників та вчасно платити за спожите світло можна за допомогою особистого кабінету споживача, каже Оксана Гентіш.

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