Вперше за 20 років: волинський важковаговик став чемпіоному України
Сьогодні, 08:25
Вперше за 20 років боксер з Волині завоював золото на чемпіонаті України з боксу у важкій вазі.
Про це повідомили у Федерації боксу Волині.
Вихованець володимирського СК "Любарт" Всеволод Рибалко здобув
золоту нагороду у в/к 92 кг на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 23-х років. Змагання відбулися у місті Львів.
Готували Всеволода тренери Володимир Аембеков, Володимир Подзізей та Дмитрий Пресняков .
Останній раз Волинь мала чемпіона у важкому дивізіоні в чоловічому боксі у далекому 2004 році, тоді чемпіоном України у в/к +91 став Роман Капітоненко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Федерації боксу Волині.
Вихованець володимирського СК "Любарт" Всеволод Рибалко здобув
золоту нагороду у в/к 92 кг на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 23-х років. Змагання відбулися у місті Львів.
Готували Всеволода тренери Володимир Аембеков, Володимир Подзізей та Дмитрий Пресняков .
Останній раз Волинь мала чемпіона у важкому дивізіоні в чоловічому боксі у далекому 2004 році, тоді чемпіоном України у в/к +91 став Роман Капітоненко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вперше за 20 років: волинський важковаговик став чемпіоному України
Сьогодні, 08:25
В Україні скасували шкільні золоті і срібні медалі
Сьогодні, 07:32
Медзаклади Волині отримали 5 сучасних апаратів УЗД від Кореї
Сьогодні, 05:28
Юний гітарист з Волині став переможцем міжнародного конкурсу
Сьогодні, 03:41
Волинянин очолив молодіжну дівочу збірну України з футболу
Сьогодні, 01:15