Вперше за 20 років: волинський важковаговик став чемпіоному України

Вперше за 20 років боксер з Волині завоював золото на чемпіонаті України з боксу у важкій вазі.Про це повідомили у Федерації боксу Волині.Вихованець володимирського СК "Любарт"здобувзолоту нагороду у в/к 92 кг на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 23-х років. Змагання відбулися у місті Львів.Готували Всеволода тренеритаОстанній раз Волинь мала чемпіона у важкому дивізіоні в чоловічому боксі у далекому 2004 році, тоді чемпіоном України у в/к +91 став