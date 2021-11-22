Вперше за 20 років: волинський важковаговик став чемпіоному України

Вперше за 20 років: волинський важковаговик став чемпіоному України
Вперше за 20 років боксер з Волині завоював золото на чемпіонаті України з боксу у важкій вазі.

Про це повідомили у Федерації боксу Волині.

Вихованець володимирського СК "Любарт" Всеволод Рибалко здобув
золоту нагороду у в/к 92 кг на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 23-х років. Змагання відбулися у місті Львів.

Готували Всеволода тренери Володимир Аембеков, Володимир Подзізей та Дмитрий Пресняков .

Останній раз Волинь мала чемпіона у важкому дивізіоні в чоловічому боксі у далекому 2004 році, тоді чемпіоном України у в/к +91 став Роман Капітоненко.

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Теги: Волинь, бокс, перемога, Володимир
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