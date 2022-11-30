Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу





Про це повідомляє Андрія Пленкова, яку приводить Nova.



"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.



Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.



Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.



Голодомор в Україні (1932-1933)



У 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду було вчинено акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР.



28 листопада 2006 року Верховна рада України ухвалила закон

"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.



Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Мова йде про парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії.



Також резолюцію про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр, у якій йдеться про геноцид проти українців прийняв сенат штату Вашингтон у США.



Нагадаємо, що палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Хорватії сьогодні, 15 червня, підтримав ініціативу хорватського парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Хорватії, яку приводить Nova."Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.У 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду було вчинено акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР.28 листопада 2006 року Верховна рада України ухвалила закон"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Мова йде про парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови,, Ісландії,, Болгарії.Також резолюцію проНагадаємо, що палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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