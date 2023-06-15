Добрі новини від ВолиньPost за 15 червня
15 червень, 23:17
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Наприклад, росія за минулу добу втратила понад 580 солдатів, а Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу.
Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали 15 червня, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже шість сотень окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 15 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб,
- танків ‒ 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1199 (+3),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
- спеціальної техніки ‒ 519 (+3).
Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу
Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу.
У резолюції, ухваленій у четвер (425 голосів «за», 38 «проти» та 42 утрималися), євродепутати підкреслюють, що вони очікують, що «процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше».
У музей на Волині передали ікону 18 століття. ФОТО
До історичного музею Нововолинська передали ікону Почаївської Божої Матері (ХVIII ст.) з Хресто-Воздвиженського храму села Заболотці Литовезької громади.
Ікону, яку віднайшли на горищі храму, передали до Нововолинського історичного музею. Відтепер її чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ століття.
Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів у четвер оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак.
На «Рамштайн-13» погодили нову допомогу Україні: яку саме
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-союзники України погодили нову військову допомогу для Сил оборони на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).
Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на F-16, – Столтенберг
Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.
«Українська команда» передала на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО
Волонтери «Української команди» передали на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від затоплення.
Волинянин отримав від Залужного «Хрест хоробрих»
24-річний захисник України із села Тристень Доросинівської громади Микола Грицюк отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
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Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали 15 червня, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже шість сотень окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 15 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб,
- танків ‒ 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1199 (+3),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
- спеціальної техніки ‒ 519 (+3).
Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу
Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу.
У резолюції, ухваленій у четвер (425 голосів «за», 38 «проти» та 42 утрималися), євродепутати підкреслюють, що вони очікують, що «процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше».
У музей на Волині передали ікону 18 століття. ФОТО
До історичного музею Нововолинська передали ікону Почаївської Божої Матері (ХVIII ст.) з Хресто-Воздвиженського храму села Заболотці Литовезької громади.
Ікону, яку віднайшли на горищі храму, передали до Нововолинського історичного музею. Відтепер її чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ століття.
Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів у четвер оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак.
На «Рамштайн-13» погодили нову допомогу Україні: яку саме
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-союзники України погодили нову військову допомогу для Сил оборони на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).
Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на F-16, – Столтенберг
Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.
«Українська команда» передала на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО
Волонтери «Української команди» передали на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від затоплення.
Волинянин отримав від Залужного «Хрест хоробрих»
24-річний захисник України із села Тристень Доросинівської громади Микола Грицюк отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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