Добрі новини від ВолиньPost за 15 червня

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Наприклад, росія за минулу добу втратила понад 580 солдатів, а Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу.Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали 15 червня, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 15 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб,- танків ‒ 3955 (+12) од,- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,- артилерійських систем – 3793 (+10) од,- РСЗВ – 604 (+1) од,- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 301 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),- крилатих ракет ‒ 1199 (+3),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,- спеціальної техніки ‒ 519 (+3).Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу.У резолюції, ухваленій у четвер (425 голосів «за», 38 «проти» та 42 утрималися), євродепутати підкреслюють, що вони очікують, що «процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше».До історичного музею Нововолинська передали ікону Почаївської Божої Матері (ХVIII ст.) з Хресто-Воздвиженського храму села Заболотці Литовезької громади.Ікону, яку віднайшли на горищі храму, передали до Нововолинського історичного музею. Відтепер її чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ століття.Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів у четвер оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак.Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-союзники України погодили нову військову допомогу для Сил оборони на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.Волонтери «Української команди» передали на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від затоплення.24-річний захисник України із села Тристень Доросинівської громади Микола Грицюк отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.