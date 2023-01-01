«Українська команда» передала на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО

Волонтери «Української команди» передали на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від затоплення.Найнеобхідніше - продукти та одяг, - повідомили у волонтерському штабі.«Волонтери «Української команди» щойно повернулися із затопленої Херсонщини, куди доставили 20 тонн гуманітарної допомоги. Передали херсонцям, які втратили свої домівки та майно, продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання. А також новий одяг для дітей, жінок і чоловіків. Та інші товари першої необхідності», - йдеться у повідомленні.Перелік найнеобхідніших товарів волонтери отримали від місцевих гуманітарних штабів. А зібрати вантаж допомогли партнери. Зокрема, «Трикотажна фабрика «Роза» та почесний консул України у Єрусалимі Офер Керзнер.Зараз волонтери готують наступний вантаж для херсонців.«Сьогодні одна з найгостріших потреб - побутова хімія. Адже вода поступово відходить, люди повертаються до своїх постраждалих домівок. І їм потрібні засоби для прибирання, дезінфекції та прання речей, які ще можна врятувати», - повідомляє «Українська команда».Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію універсальних безпілотників бійцям зведеного підрозділу «Скала» у Донецьку область. А 204-му Окремому батальйону територіальної оборони міста Києва та кільком іншим підрозділам - дрони-камікадзе з «вибуховими посланнями» окупантам від українців.