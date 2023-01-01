«Українська команда» передала на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО

«Українська команда» передала на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги. ВІДЕО
Волонтери «Української команди» передали на Херсонщину 20 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від затоплення.

Найнеобхідніше - продукти та одяг, - повідомили у волонтерському штабі.

«Волонтери «Української команди» щойно повернулися із затопленої Херсонщини, куди доставили 20 тонн гуманітарної допомоги. Передали херсонцям, які втратили свої домівки та майно, продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання. А також новий одяг для дітей, жінок і чоловіків. Та інші товари першої необхідності», - йдеться у повідомленні.

Перелік найнеобхідніших товарів волонтери отримали від місцевих гуманітарних штабів. А зібрати вантаж допомогли партнери. Зокрема, «Трикотажна фабрика «Роза» та почесний консул України у Єрусалимі Офер Керзнер.

Зараз волонтери готують наступний вантаж для херсонців.

«Сьогодні одна з найгостріших потреб - побутова хімія. Адже вода поступово відходить, люди повертаються до своїх постраждалих домівок. І їм потрібні засоби для прибирання, дезінфекції та прання речей, які ще можна врятувати», - повідомляє «Українська команда».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію універсальних безпілотників бійцям зведеного підрозділу «Скала» у Донецьку область. А 204-му Окремому батальйону територіальної оборони міста Києва та кільком іншим підрозділам - дрони-камікадзе з «вибуховими посланнями» окупантам від українців.

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Теги: Україна, Херсонщина, допомога
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