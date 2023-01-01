Волинянин отримав від Залужного «Хрест хоробрих»

Микола Грицюк отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Почесний нагрудний знак «Хрест хоробрих» чоловіку вручили нещодавно, повідомляє



Микола Грицюк нині захищає Україну, керуючи дронами. Раніше чоловік служив у морській піхоті.



Нагрудним знаком «Хрест хоробрих» нагороджують військовослужбовців та працівники Збройних сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя чи здоров'я під час участі у бойових діях об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24-річний захисник України із села Тристень Доросинівської громадиотримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил УкраїниПочесний нагрудний знак «Хрест хоробрих» чоловіку вручили нещодавно, повідомляє Район.Рожище Микола Грицюк нині захищає Україну, керуючи дронами. Раніше чоловік служив у морській піхоті.Нагрудним знаком «Хрест хоробрих» нагороджують військовослужбовців та працівники Збройних сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя чи здоров'я під час участі у бойових діях об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій

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