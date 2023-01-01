Волинянин отримав від Залужного «Хрест хоробрих»

Волинянин отримав від Залужного «Хрест хоробрих»
24-річний захисник України із села Тристень Доросинівської громади Микола Грицюк отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Почесний нагрудний знак «Хрест хоробрих» чоловіку вручили нещодавно, повідомляє Район.Рожище.

Микола Грицюк нині захищає Україну, керуючи дронами. Раніше чоловік служив у морській піхоті.
Волинянин отримав від Залужного «Хрест хоробрих»


Нагрудним знаком «Хрест хоробрих» нагороджують військовослужбовців та працівники Збройних сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя чи здоров'я під час участі у бойових діях об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій

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Теги: Україна, Волинь, Тристень, нагорода, Залужний
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