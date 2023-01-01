Біля нещодавно деокупованого Благодатного на Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Гаврилюк

Біля нещодавно деокупованого Благодатного на Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Гаврилюк
У війні з росією Волинь втратила ще одного сина - військовослужбовця зі Смідинської громади.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

Житель села Біличі молодший сержант Володимим Миколайович Гаврилюк (9.08.1989 р.н.) загинув 11 червня 2023 року виконуючи бойове завдання в районі села Благодатне Донецької області.

Додому Герой повернеться 16 червня орієнтовно о 12:00. Кортеж із тілом загиблого прибуде до батьківського дому у селі Біличі, після чого відбудеться чин поховання на місцевому кладовищі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: війна, смерть, Волинь, Смідин, Біличі, Благодатне
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