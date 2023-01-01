Біля нещодавно деокупованого Благодатного на Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Гаврилюк





Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.



Житель села Біличі молодший сержант Володимим Миколайович Гаврилюк (9.08.1989 р.н.) загинув 11 червня 2023 року виконуючи бойове завдання в районі села Благодатне Донецької області.



Додому Герой повернеться 16 червня орієнтовно о 12:00. Кортеж із тілом загиблого прибуде до батьківського дому у селі Біличі, після чого відбудеться чин поховання на місцевому кладовищі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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