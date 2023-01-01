Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 16 червня, на Волині очікується хмарна погода, короткочасний дощ, вдень місцями - значний дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 15-20° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ.
Народний прогноз погоди: 16 червня вшановується пам'ять мученика Лук'яна. У народі цей день називали Лука Вітренник, оскільки вітер у цей день був головним персонажем. На Луку найбільше боялись північно-східного вітру, який нібито приносить з собою безперервні дощі, шкідливі при дозріванні жита. Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру: з північної сторони – буде день ясний; прохолодний вітер – може бути дощ з градом; з півдня чи заходу – до негоди; з південного заходу – негода надовго.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 15-20° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ.
Народний прогноз погоди: 16 червня вшановується пам'ять мученика Лук'яна. У народі цей день називали Лука Вітренник, оскільки вітер у цей день був головним персонажем. На Луку найбільше боялись північно-східного вітру, який нібито приносить з собою безперервні дощі, шкідливі при дозріванні жита. Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру: з північної сторони – буде день ясний; прохолодний вітер – може бути дощ з градом; з півдня чи заходу – до негоди; з південного заходу – негода надовго.
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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
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