На «Рамштайн-13» погодили нову допомогу Україні: яку саме

Ллойд Остін заявив, що країни-союзники України погодили нову військову допомогу для Сил оборони на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).



Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання 15 червня, пише



Так, низка країн доповіли про плани тренувань для українських військових та підтримки українського обладнання.



Канада оголосила про виділення пакета на 500 млн доларів для підтримки України. Зі складу Збройних сил Канади Україні передадуть 288 ракет AIM-7 для захисту неба. Також Канада:



надасть 10 000 105-мм артилерійських снарядів;



продовжить операцію UNIFIER із навчання військових до 2026 року;



сприятиме підготовці пілотів, обслуговування та підтримки українських F-16;



візьме участь у центрі обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.



Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що 116 із 200 броньованих машин Senator, які обіцяли Україні, уже доставлено, а ще 18 мають бути доставлені наступного тижня.



Найближчими днями також будуть доставлені 6750 штурмових гвинтівок; 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм; 250 000 патронів калібру 5,56 мм; 70 000 снайперських боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Пентагонузаявив, що країни-союзники України погодили нову військову допомогу для Сил оборони на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання 15 червня, пише Громадське Так, низка країн доповіли про плани тренувань для українських військових та підтримки українського обладнання.Канада оголосила про виділення пакета на 500 млн доларів для підтримки України. Зі складу Збройних сил Канади Україні передадуть 288 ракет AIM-7 для захисту неба. Також Канада:надасть 10 000 105-мм артилерійських снарядів;продовжить операцію UNIFIER із навчання військових до 2026 року;сприятиме підготовці пілотів, обслуговування та підтримки українських F-16;візьме участь у центрі обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.Міністерка оборони Канадизаявила, що 116 із 200 броньованих машин Senator, які обіцяли Україні, уже доставлено, а ще 18 мають бути доставлені наступного тижня.Найближчими днями також будуть доставлені 6750 штурмових гвинтівок; 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм; 250 000 патронів калібру 5,56 мм; 70 000 снайперських боєприпасів.

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