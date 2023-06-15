Росіяни на Заході мають перебувати під суворим наглядом спецслужб, − президент Чехії

Росіяни на Заході мають перебувати під суворим наглядом спецслужб, − президент Чехії
Заходи безпеки щодо російських громадян, які живуть у західних країнах, повинні бути суворішими, ніж у звичайний час.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише LB.ua.

За його словами, він співчуває росіянам, які виїхали з рф і стикаються з труднощами через рішення Москви розпочати повномасштабну війну, яке ймовірно, не підтримують. Однак коли триває війна, “заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час”.

“Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалася Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни”, – сказав Павел.

Президент Чехії пояснив, що йдеться про “нагляд спеціальних служб”.

Нагадаємо, Павел вважає, що напад РФ на Україну потрібно називати потрібно називати російською віною, а не війною Путіна. “Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною”, − сказав президент Чехії.

Як повідомив радник керівника ОПУ Михайло Пододяк, згідно з російськими опитуваннями, війну, яку розпочав Володимир Путін, підтримують 79% росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00
Росіяни на Заході мають перебувати під суворим наглядом спецслужб, − президент Чехії
Сьогодні, 19:17
На «Рамштайн-13» погодили нову допомогу Україні: яку саме
Сьогодні, 18:53
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 18:33
Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
На «Рамштайн-13» погодили нову допомогу Україні: яку саме На «Рамштайн-13» погодили нову допомогу Україні: яку саме
Сьогодні, 18:53
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 18:33
Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
Сьогодні, 18:05
Брестських прикордонників перекинули на кордон Білорусі з росією Брестських прикордонників перекинули на кордон Білорусі з росією
Сьогодні, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Росіяни на Заході мають перебувати під суворим наглядом спецслужб, − президент Чехії
Сьогодні, 19:17
 0
На «Рамштайн-13» погодили нову допомогу Україні: яку саме
Сьогодні, 18:53
 0
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 18:33
 0
Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8