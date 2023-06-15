Росіяни на Заході мають перебувати під суворим наглядом спецслужб, − президент Чехії





Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише



За його словами, він співчуває росіянам, які виїхали з рф і стикаються з труднощами через рішення Москви розпочати повномасштабну війну, яке ймовірно, не підтримують. Однак коли триває війна, “заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час”.



“Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалася Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни”, – сказав Павел.



Президент Чехії пояснив, що йдеться про “нагляд спеціальних служб”.



Нагадаємо, Павел вважає, що напад РФ на Україну потрібно називати потрібно називати російською віною, а не війною Путіна. “Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною”, − сказав президент Чехії.



Як повідомив радник керівника ОПУ Михайло Пододяк, згідно з російськими опитуваннями, війну, яку розпочав Володимир Путін, підтримують 79% росіян.

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