Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на F-16, – Столтенберг





Про це повідомив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише



Він зазначив, що кілька союзників по НАТО вирішили проводити тренування для пілотів винищувачів. Це надасть можливість на пізніших етапах ухвалити рішення щодо надання винищувачів 4-го покоління.



«Коли саме рішення будуть ухвалені — ще занадто рано говорити. Але той факт, що тренування почалися, надає нам опцію щодо рішень про надання літаків, і тоді пілоти будуть готові літати на них», — сказав Столтенберг.



Він зазначив, що питання посилення України будуть розглядати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), а також комісії Україна-НАТО разом із главою Міноборони України Олексієм Резніковим.



«Україна почала контрнаступ. Ми бачимо запеклі бої. Ще рано. Але ми також бачимо, що українці досягають успіхів і що Україна здатна звільнити окуповану землю. Це завдяки мужності, відвазі, вмінню українських воїнів. Але це також підкреслює та демонструє, що підтримка, яку союзники по НАТО надають Україні вже багато місяців, насправді має значення на полі бою», — сказав Столтенберг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни НАТО вже почали навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.Про це повідомив Генсек НАТО, пише Громадське Він зазначив, що кілька союзників по НАТО вирішили проводити тренування для пілотів винищувачів. Це надасть можливість на пізніших етапах ухвалити рішення щодо надання винищувачів 4-го покоління.«Коли саме рішення будуть ухвалені — ще занадто рано говорити. Але той факт, що тренування почалися, надає нам опцію щодо рішень про надання літаків, і тоді пілоти будуть готові літати на них», — сказав Столтенберг.Він зазначив, що питання посилення України будуть розглядати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), а також комісії Україна-НАТО разом із главою Міноборони України Олексієм Резніковим.«Україна почала контрнаступ. Ми бачимо запеклі бої. Ще рано. Але ми також бачимо, що українці досягають успіхів і що Україна здатна звільнити окуповану землю. Це завдяки мужності, відвазі, вмінню українських воїнів. Але це також підкреслює та демонструє, що підтримка, яку союзники по НАТО надають Україні вже багато місяців, насправді має значення на полі бою», — сказав Столтенберг.

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