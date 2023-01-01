Резніков анонсував створення ІТ-коаліції в рамках «Рамштайну»

Резніков анонсував створення ІТ-коаліції в рамках «Рамштайну»
Міністри оборони Естонії та Люксембургу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" підтримали ідею створення "ІТ-коаліції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайн", - написав Резніков.

За його словами, міністри готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи.

"Отже, на горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами!", - додам глава Міноборони.

"Рамштайн-13"

15 червня у Брюсселі відбулося вже 13 за рахунком засідання у форматі "Рамштайн". Союзники України обговорювали коаліцію літаків і навчання українських пілотів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед "Рамштайном" заявляв, що союзники по Альянсу вже розпочали навчання українських пілотів на літаках F-16, що надалі дасть партнерам можливість передати Києву довгоочікувані сучасні літаки.

Окрім того, Британія, Данія, Нідерланди та США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього ввійдуть системи ППО і сотні ракет до них.

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Теги: Україна, ІТ-коаліція
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