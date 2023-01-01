Резніков анонсував створення ІТ-коаліції в рамках «Рамштайну»





Про це повідомляє Олексія Резнікова.



"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайн", - написав Резніков.



За його словами, міністри готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи.



"Отже, на горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами!", - додам глава Міноборони.



"Рамштайн-13"



15 червня у Брюсселі відбулося вже 13 за рахунком засідання у форматі "Рамштайн". Союзники України обговорювали коаліцію літаків і навчання українських пілотів.



Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед "Рамштайном" заявляв, що союзники по Альянсу вже розпочали навчання українських пілотів на літаках F-16, що надалі дасть партнерам можливість передати Києву довгоочікувані сучасні літаки.



Окрім того, Британія, Данія, Нідерланди та США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього ввійдуть системи ППО і сотні ракет до них.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністри оборони Естонії та Люксембургу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" підтримали ідею створення "ІТ-коаліції".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайн", - написав Резніков.За його словами, міністри готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи."Отже, на горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами!", - додам глава Міноборони.15 червня у Брюсселі відбулося вже 13 за рахунком засідання у форматі "Рамштайн". Союзники України обговорювали коаліцію літаків і навчання українських пілотів.Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед "Рамштайном" заявляв, що союзники по Альянсу вже розпочали навчання українських пілотів на літаках F-16, що надалі дасть партнерам можливість передати Києву довгоочікувані сучасні літаки.Окрім того, Британія, Данія, Нідерланди та США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього ввійдуть системи ППО і сотні ракет до них.

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