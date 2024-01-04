На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО

На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО
На Волині зустріли воїна-краянина, якого вдалося визволити із російського полону.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

Як відомо, напередодні Великодня у рамках обміну військовополоненими вдалося повернути з полону Олександра Самрука зі Скулина. Тоді всією громадою раділи цій радісній події.

Увесь цей час Олександр перебував на реабілітації, а сьогодні вночі повернувся додому. Відвідати Захисника завітали сільський голова Віталій Кашик, секретар сільської ради Павло Кухта, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Лілія Синюк, староста Людмила Бойчук, директорка Скулинського ліцею Олена Коваль разом із школярами. Зустріч була дуже теплою.
На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО

Олександра мобілізували наприкінці 2024 року, два місяці тривало навчання на полігоні, далі – передова. Служив в одній з механізованих бригад. На полі бою воїн отримав поранення — наступив на міну.

У полон військовослужбовець потрапив у селі Дачне, що на Донеччині. Росіяни утримували пораненого Олександра два місяці. Увесь цей час, розповідає матір Героя
На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО
Людмила Андріївна, молилася про повернення сина додому.

Сільський голова привітав звільненого Захисника на рідній землі, поцікавився станом його здоровʼя та самопочуттям, подякував за захист Батьківщини та мужність і витримку:
На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО

"Твоє повернення - це одна з найбільш радісних подій у нашій громаді за останній час, адже всі ми хочемо, аби наші Захисники поверталися додому живими та були звільнені із кривавих рук ворога, - мовив Віталій Леонтійович. - Підтримаємо, чим зможемо, на постійному звʼязку наш фахівець Лілія Леонідівна, яка допоможе адаптуватися до цивільного життя, надасть необхідні консультації. Відпочивай, набирайся сил, насолоджуйся спілкуванням із близькими.
Олександр Самрук розповів, що досі не вірить, що нарешті вдома, а коли підʼїжджав до рідного села і побачив напис на дорожньому знакові, то захотів сфотографуватися біля нього, аби закарбувати цей момент".
На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО

Мати Героя говорить зі сльозами на очах, а він підбадьорює: «Мамо, не плач, все позаду». «То вже сльози радості» - відповідає вона.
Неможливо уявити, скільки сліз пролито через війну. Мабуть, цілі океани… Хочеться, аби по щоках українських матерів, дружин, дітей, батьків текли лише сльози щастя.
На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО

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Теги: полон, Україна, Волинь, Скулин, повернення
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