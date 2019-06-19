На Волині в ДТП загинули водій та пасажир легковика. ФОТО





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



48-річний житель Житомирської області, керуючи автомобілем ВАЗ 21124, з’їхав кювет та врізався у дерево. Транспортний засіб загорівся.



У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля, 54-річний житель Володимира, загинули на місці.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Летальна автопригода трапилася учора ввечері, 15 червня, на автодорозі поблизу села Гулівка Ковельського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.48-річний житель Житомирської області, керуючи автомобілем ВАЗ 21124, з’їхав кювет та врізався у дерево. Транспортний засіб загорівся.У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля, 54-річний житель Володимира, загинули на місці.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.Досудове розслідування триває.

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