На Волині в ДТП загинули водій та пасажир легковика. ФОТО

На Волині в ДТП загинули водій та пасажир легковика. ФОТО
Летальна автопригода трапилася учора ввечері, 15 червня, на автодорозі поблизу села Гулівка Ковельського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

48-річний житель Житомирської області, керуючи автомобілем ВАЗ 21124, з’їхав кювет та врізався у дерево. Транспортний засіб загорівся.

У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля, 54-річний житель Володимира, загинули на місці.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

Досудове розслідування триває.

На Волині в ДТП загинули водій та пасажир легковика. ФОТО

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Теги: ДТП, загибель, Волинь
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