ЗСУ за добу знищили ще 950 загарбників

ЗСУ за добу знищили ще 950 загарбників
За минулу добу українські захисники знищили ще 950 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4031 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,

артилерійських систем – 4055 (+21) од,

РСЗВ – 624 (+0) од,

засобів ППО ‒ 385 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),

крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,

спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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