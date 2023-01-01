ЗСУ за добу знищили ще 950 загарбників
Сьогодні, 10:17
За минулу добу українські захисники знищили ще 950 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4031 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
артилерійських систем – 4055 (+21) од,
РСЗВ – 624 (+0) од,
засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4031 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
артилерійських систем – 4055 (+21) од,
РСЗВ – 624 (+0) од,
засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.
Дані уточнюються.
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