ЗСУ за добу знищили ще 950 загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,



танків ‒ 4031 (+1) од,



бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,



артилерійських систем – 4055 (+21) од,



РСЗВ – 624 (+0) од,



засобів ППО ‒ 385 (+0) од,



літаків – 314 (+0) од,



гелікоптерів – 308 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),



крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,



спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 950 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,танків ‒ 4031 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,артилерійських систем – 4055 (+21) од,РСЗВ – 624 (+0) од,засобів ППО ‒ 385 (+0) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 308 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.Дані уточнюються.

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