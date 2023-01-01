У Луцьку в багатоповерхівці горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Вчора, 25 червня, у Луцьку пізно ввечері на бульварі Дружби Народів, 1 в квартирі на першому поверсі в багатоповерхівці виникла пожежа.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
На гасіння було подано один водяний ствол, рятувальники працювали в спеціальних засобах захисту від диму і вогню.
Вдалось не допустити поширення полум’я всередину квартири з балкону, де був осередок пожежі, але одна кімната частково пошкоджена вогнем.
На місці події працювали чотири одиниці техніки, більше 10 рятувальників.
Пожежу ліквідовано.
Причина встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
На гасіння було подано один водяний ствол, рятувальники працювали в спеціальних засобах захисту від диму і вогню.
Вдалось не допустити поширення полум’я всередину квартири з балкону, де був осередок пожежі, але одна кімната частково пошкоджена вогнем.
На місці події працювали чотири одиниці техніки, більше 10 рятувальників.
Пожежу ліквідовано.
Причина встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В ISW припустили, чому Пригожин передумав штурмувати Москву
Сьогодні, 10:50
У Луцьку в багатоповерхівці горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 10:37
ЗСУ за добу знищили ще 950 загарбників
Сьогодні, 10:17
«Пішов служити, як і менший брат»: спогади матері загиблого Героя України з Волині Романа Марценюка
Сьогодні, 10:06
Медіа