У Луцьку в багатоповерхівці горіла квартира. ФОТО

У Луцьку в багатоповерхівці горіла квартира. ФОТО
Вчора, 25 червня, у Луцьку пізно ввечері на бульварі Дружби Народів, 1 в квартирі на першому поверсі в багатоповерхівці виникла пожежа.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

На гасіння було подано один водяний ствол, рятувальники працювали в спеціальних засобах захисту від диму і вогню.

Вдалось не допустити поширення полум’я всередину квартири з балкону, де був осередок пожежі, але одна кімната частково пошкоджена вогнем.

На місці події працювали чотири одиниці техніки, більше 10 рятувальників.
У Луцьку в багатоповерхівці горіла квартира. ФОТО

Пожежу ліквідовано.
У Луцьку в багатоповерхівці горіла квартира. ФОТО

Причина встановлюється.

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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