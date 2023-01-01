У Луцьку в багатоповерхівці горіла квартира. ФОТО

Вчора, 25 червня, у Луцьку пізно ввечері на бульварі Дружби Народів, 1 в квартирі на першому поверсі в багатоповерхівці виникла пожежа.Про це повідомили у ДСНС Волині.На гасіння було подано один водяний ствол, рятувальники працювали в спеціальних засобах захисту від диму і вогню.Вдалось не допустити поширення полум’я всередину квартири з балкону, де був осередок пожежі, але одна кімната частково пошкоджена вогнем.На місці події працювали чотири одиниці техніки, більше 10 рятувальників.Пожежу ліквідовано.Причина встановлюється.