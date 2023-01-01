Донька загиблого на війні захисника з Луцька просить присвоїти йому звання Героя

Козачуку Ігорю Олександровичу, який



Петицію на сайті президента 26 травня 2023 року зареєструвала донька загиблого захисника Юлія Харченко (Козачук), - пише



З перших днів повномасштабного вторгнення, зробивши свідомий вибір, лучанин Ігор Козачук приєднався до лав ЗСУ, став на захист України.



«Пане Президенте, прошу розглянути петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю, головному сержанту 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 53 батальйону 100 бригади, Козачуку Ігорю Олександровичу, 23.09.1973 р.н.», – йдеться у зверненні.



Ігор Козачук загинув 18 травня 2023 року на полі бою внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання, в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.



«Ігор був в управлінні роти, в управлінні взводу, і навіть смерть його засвідчила те, що він повів себе як справжній командир. Адже в машині було декілька чоловік, він спочатку потурбувався, щоб вижили побратими і весь удар взяв на себе», – розповідає військовий капелан батальйону, побратим Дмитро Каленюк.



Донька загиблого захисника просить присвоїти йому звання Героя України, адже переконана, що він гідний його.



«Ми не можемо передати біль нашої втрати, але ми можемо дуже довго розповідати про мого тата, коханого чоловіка, дбайливого сина, брата, товариша, побратима. Ігор Козачук, «Калина» – гідний почесного звання Героя України! Тому що він був щирим прикладом того, яким має бути справжній українець, справжній воїн. І довів він це найдорожчою ціною – ціною власного життя. Вічна Слава Герою!» – йдеться в петиції.



Аби петицію розглянули, її повинні підписати 25 000 осіб. До кінця збору підписів залишилося 62 дні.



Підтримати звернення можна за





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанину, який загинув на війні з російськими окупантами , просять присвоїти звання Героя України (посмертно).Петицію на сайті президента 26 травня 2023 року зареєструвала донька загиблого захисника(Козачук), - пише Конкурент. З перших днів повномасштабного вторгнення, зробивши свідомий вибір, лучанин Ігор Козачук приєднався до лав ЗСУ, став на захист України.«Пане Президенте, прошу розглянути петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю, головному сержанту 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 53 батальйону 100 бригади, Козачуку Ігорю Олександровичу, 23.09.1973 р.н.», – йдеться у зверненні.Ігор Козачук загинув 18 травня 2023 року на полі бою внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання, в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.«Ігор був в управлінні роти, в управлінні взводу, і навіть смерть його засвідчила те, що він повів себе як справжній командир. Адже в машині було декілька чоловік, він спочатку потурбувався, щоб вижили побратими і весь удар взяв на себе», – розповідає військовий капелан батальйону, побратимДонька загиблого захисника просить присвоїти йому звання Героя України, адже переконана, що він гідний його.«Ми не можемо передати біль нашої втрати, але ми можемо дуже довго розповідати про мого тата, коханого чоловіка, дбайливого сина, брата, товариша, побратима. Ігор Козачук, «Калина» – гідний почесного звання Героя України! Тому що він був щирим прикладом того, яким має бути справжній українець, справжній воїн. І довів він це найдорожчою ціною – ціною власного життя. Вічна Слава Герою!» – йдеться в петиції.Аби петицію розглянули, її повинні підписати 25 000 осіб. До кінця збору підписів залишилося 62 дні.Підтримати звернення можна за посиланням.

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