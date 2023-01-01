У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який заблукав у місті

Днями луцькі патрульні доставили додому дідуся, який заблукав у місті.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На лінію 102 зателефонували небайдужі лучани. Люди повідомили, що на проспекті Соборності помітили літнього чоловіка, який виглядав розгублено. Оскільки була вже пізня година, близько 22-ї, громадяни хвилювалися за дідуся та вирішили викликати поліцію.На виклик прибули патрульні. За вказаною адресою вони і справді виявили чоловіка поважного віку, який був дезорієнтований та майже нічого не пам’ятав. З трудом пригадав він лише свої особисті дані. Так інспекторам вдалося з’ясували адресу місця проживання загубленого пана. Виявилося, що його оселя була неподалік, на проспекті Молоді.Патрульні доставили громадянина додому, де на нього чекала дружина."Дякуємо за небайдужість тим, хто звернув увагу на цього дідуся. саме так мають діють свідомі українці. Цього ж треба навчати і своїх дітей", - наголошують у патрульній поліції.