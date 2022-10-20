У Луцьку вчителі, батьки та учні ліцею бісером вишивають карту України





Про це розповіла Оксана Мартинюк.



Вишивати карту України розпочали символічно з Волинської області та із герба Луцька, на якому зображений святий Миколай. Станом на 22 червня на полотні вишиті шість областей. Згодом тут будуть відтворені усі області України та герби обласних центрів, – каже вчителька ліцею Тетяна Можар, яка бере участь у створенні вишитої карти.



Вишивають карту України на полотні розміром 180 на 120 сантиметрів. Для її створення знадобилося два кілограми бісеру, який придбали за гроші благодійників, – каже Оксана Мартинюк.



Вишивати бісером легше, ніж нитками, – каже вчителька Анна Налепа. Говорить, що під час вишивання вона відпочиває та розвантажує мозок після вадкого навчального року та роботи з документацією.



Цього разу над вишиванням карти працювало шестеро майстринь. Серед них сестри-десятикласниці Марія та Софія Руднєви. До Луцька дівчата переїхали з Луганської області на початку повномасштабної війни. Софія Руднєва каже: вишивка бісером — це її хобі.



Мама п’ятикласника Олена Рекротюк розпочала вишивати Львівську область, планує завершити роботу за чотири дні. "Ми так стартуємо, щоб по чотири дні або хоча б за тиждень завершити вишивання областей", – говорить жінка.



Презентувати карту планують до Дня незалежності України, – каже Оксана Мартинюк.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому ліцеї №21 учні, вчителі та батьки вишивають карту України. Розпочали вишивати 18 травня, у День української вишиванки.Про це розповіла Суспільному заступниця директора навчального закладуВишивати карту України розпочали символічно з Волинської області та із герба Луцька, на якому зображений святий Миколай. Станом на 22 червня на полотні вишиті шість областей. Згодом тут будуть відтворені усі області України та герби обласних центрів, – каже вчителька ліцею, яка бере участь у створенні вишитої карти.Вишивають карту України на полотні розміром 180 на 120 сантиметрів. Для її створення знадобилося два кілограми бісеру, який придбали за гроші благодійників, – каже Оксана Мартинюк.Вишивати бісером легше, ніж нитками, – каже вчителька. Говорить, що під час вишивання вона відпочиває та розвантажує мозок після вадкого навчального року та роботи з документацією.Цього разу над вишиванням карти працювало шестеро майстринь. Серед них сестри-десятикласниціта. До Луцька дівчата переїхали з Луганської області на початку повномасштабної війни. Софія Руднєва каже: вишивка бісером — це її хобі.Мама п’ятикласникарозпочала вишивати Львівську область, планує завершити роботу за чотири дні. "Ми так стартуємо, щоб по чотири дні або хоча б за тиждень завершити вишивання областей", – говорить жінка.Презентувати карту планують до Дня незалежності України, – каже Оксана Мартинюк.

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