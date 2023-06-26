Вагнерівців, що були задіяні у бунті Пригожина, повертають на схід України

Вагнерівців, що були задіяні у бунті Пригожина, повертають на схід України
Найманців ПВК “Вагнер”, які брали участь у невдалому бунті Євгена Пригожина, перекидають на схід України.

Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише LB.ua.

"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у російській федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", – сказала заступниця міністра.

Тепер, за її словами, цих військових повертають на схід України.

Нагадаємо, що Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом рф Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.

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Теги: Пригожин, росія, Лукашенко
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