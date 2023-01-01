Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається щонайменше до жовтня, – «Бєларускі Гаюн»





Про це



"Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0403/23 з 1 липня до 1 жовтня 2023 року.



Це обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ, а також авіацію МНС РБ, яка використовується при гасінні пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.



Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 721 ракети", - йдеться в повідомленні.



Як зазначили у моніторинговій групі, останній ракетний запуск територією України з повітряного простору РБ ​​було зафіксовано 6 жовтня 2022 року.



Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня 2023 року.Про це повідомляє моніторингова група "Бєларускі Гаюн"."Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0403/23 з 1 липня до 1 жовтня 2023 року.Це обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ, а також авіацію МНС РБ, яка використовується при гасінні пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 721 ракети", - йдеться в повідомленні.Як зазначили у моніторинговій групі, останній ракетний запуск територією України з повітряного простору РБ ​​було зафіксовано 6 жовтня 2022 року.Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.Нагадаємо, що у Білорусі розбився російський військовий вертоліт

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