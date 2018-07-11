На Волині хлопець побив свою колишню дівчину і вкрав у неї телефон за 40 тисяч

На Волині хлопець побив свою колишню дівчину і вкрав у неї телефон за 40 тисяч
Інцидент трапився у ніч з суботи на неділю. На лінію 102 звернулася 22-річна мешканка Нововолинська та повідомила, що колишній хлопець напав на неї, завдав тілесних ушкоджень та викрав телефон, вартістю близько 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці вже за декілька хвилин були за вказаною адресою, застали розбишаку у стані алкогольного сп’яніння, він ображав заявницю й інших присутніх.

Чоловік не реагував на вимоги правоохоронців, у їх присутності він ще й намагався зірвати ланцюжок із шиї заявниці та втекти з місця.

Перешкоджаючи цьому, поліцейські помітили у руці порушника ніж. Зловмисник почав чинити опір правоохоронцям та погрожувати їм.

Поліцейські, відповідно до законодавства, застосували сльозогінний газ задля затримання зловмисника.

Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Порушнику вже оголошено про підозру за ст. 186 (Грабіж), 342 (Опір працівникові правоохоронного органу), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Теги: поліція, побиття, затримання, Нововолинськ
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