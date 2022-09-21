Кабмін змінить голову «Укроборонпрому»

Кабмін змінить голову «Укроборонпрому»
За даними Економічної правди, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.

Так, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28-го.

31- річний Сметанін - керівник харківського заводу імені Малишева.

Сметанін після університету влаштувався на роботу в харківське КБ Морозова. І за кілька років інженер-конструктор встигає попрацювати на Львівському бронетанковому, директором з виробництва на заводі імені Малишева, потім у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, і ще через короткий час стає гендиректором одного з промислових гігантів – заводу ім. Малишева.

Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки.

Станом на зараз утримання самого концерну без урахування виробництва обходиться у 450 мільйонів гривень на рік. Сметаніну поставлять задачу скоротити ці витрати, а відповідно штат управляючої структури, щонайменше на 20%.

За словами джерел ЕП, чинний глава УОП Юрій Гусєв провалив ракетну програму: "За даними УП, згідно з новими планами президенту Володимиру Зеленському було обіцяно, наприклад, що уже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території рф".


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Теги: «Укроборонпром», Володимио Зеленський, Герман Сметанін
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