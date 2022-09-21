Кабмін змінить голову «Укроборонпрому»

Германа Сметаніна.



Так, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28-го.



31- річний Сметанін - керівник харківського заводу імені Малишева.



Сметанін після університету влаштувався на роботу в харківське КБ Морозова. І за кілька років інженер-конструктор встигає попрацювати на Львівському бронетанковому, директором з виробництва на заводі імені Малишева, потім у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, і ще через короткий час стає гендиректором одного з промислових гігантів – заводу ім. Малишева.



Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки.



Станом на зараз утримання самого концерну без урахування виробництва обходиться у 450 мільйонів гривень на рік. Сметаніну поставлять задачу скоротити ці витрати, а відповідно штат управляючої структури, щонайменше на 20%.



За словами джерел ЕП, чинний глава УОП Юрій Гусєв провалив ракетну програму: "За даними УП, згідно з новими планами президенту Володимиру Зеленському було обіцяно, наприклад, що уже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території рф".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Економічної правди , Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром"Так, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28-го.31- річний Сметанін - керівник харківського заводу імені Малишева.Сметанін після університету влаштувався на роботу в харківське КБ Морозова. І за кілька років інженер-конструктор встигає попрацювати на Львівському бронетанковому, директором з виробництва на заводі імені Малишева, потім у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, і ще через короткий час стає гендиректором одного з промислових гігантів – заводу ім. Малишева.Сметанінупоставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки.Станом на зараз утримання самого концерну без урахування виробництва обходиться у 450 мільйонів гривень на рік. Сметаніну поставлять задачу скоротити ці витрати, а відповідно штат управляючої структури, щонайменше на 20%.За словами джерел ЕП, чинний глава УОПпровалив ракетну програму: "За даними УП, згідно з новими планами президенту Володимиру Зеленському було обіцяно, наприклад, що уже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території рф".

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