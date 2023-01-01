НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі

НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому». Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Детективи і прокурори тримають у фокусі і здійснюють контроль за коштами, виділеними на відновлення.
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАБУ, голова Тернопільської облради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"і ось швобода,вас стріне радісно біля входу..."
Відповісти
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін змінить голову «Укроборонпрому»
Сьогодні, 11:50
Вагнерівців, що були задіяні у бунті Пригожина, повертають на схід України
Сьогодні, 11:40
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Сьогодні, 11:30
У Луцьку вчителі, батьки та учні ліцею бісером вишивають карту України
Сьогодні, 11:14
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який заблукав у місті
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Зеленський призначив заступника голови СБУ Зеленський призначив заступника голови СБУ
25 травень, 16:10
НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України
24 травень, 12:00
Уряд призначив нового директора НАБУ Уряд призначив нового директора НАБУ
06 березень, 12:16
Забула про майно в Росії: Королевській повідомили про підозру Забула про майно в Росії: Королевській повідомили про підозру
18 лютий, 03:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хлопець побив свою колишню дівчину і вкрав у неї телефон за 40 тисяч
Сьогодні, 12:25
 0
Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня, – «Бєларускі Гаюн»
Сьогодні, 12:15
 0
4 переваги Samsung Galaxy A53 для активного користувача*
Сьогодні, 11:52
 0
Кабмін змінить голову «Укроборонпрому»
Сьогодні, 11:50
 0
Вагнерівців, що були задіяні у бунті Пригожина, повертають на схід України
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8