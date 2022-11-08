У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі

У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі
Минулої доби рятувальники здійснили 3 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У Луцьку 25 червня ввечері співробітники 25-ї ДПРЧ провели аварійне відкривання дверей квартири багатоквартирного житлового будинку на проспекті Грушевського. За зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги.

Також рятувальники 1-ДПРЧ міста Луцьк провели порятунок кота, який впав в яму з водою та потребував допомоги на проспекті Відродження у місті Луцьку.
У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі

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Теги: Волинь, рятувальники, допомога
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