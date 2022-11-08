У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У Луцьку 25 червня ввечері співробітники 25-ї ДПРЧ провели аварійне відкривання дверей квартири багатоквартирного житлового будинку на проспекті Грушевського. За зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги.



Також рятувальники 1-ДПРЧ міста Луцьк провели порятунок кота, який впав в яму з водою та потребував допомоги на проспекті Відродження у місті Луцьку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники здійснили 3 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У Луцьку 25 червня ввечері співробітники 25-ї ДПРЧ провели аварійне відкривання дверей квартири багатоквартирного житлового будинку на проспекті Грушевського. За зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги.Також рятувальники 1-ДПРЧ міста Луцьк провели порятунок кота, який впав в яму з водою та потребував допомоги на проспекті Відродження у місті Луцьку.

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