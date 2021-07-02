Вирок у справі Гандзюк: Мангера та Левіна увʼязнили на 10 років
Сьогодні, 12:55
Дніпровський районний суд Києва сьогодні, 26 червня, виніс вирок у справі вбивства відомої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Підозрювані, Владислав Мангер та Олексій Левін, отримали по 10 років тюрми з урахуванням попереднього ув'язнення.
Про це повідомляє кореспондентка hromadske із зали суду.
Також суд задовольнив цивільний позов про компенсацію моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. З них по 5 млн отримали батьки Катерини: Віктор та Надія.
Вирок Дніпровського районного суду Києва ще може бути оскаржений в апеляції протягом 30 днів з моменту винесення вироку. До цього часу підозрювані продовжать перебувати під вартою.
Прокурор Андрій Синюк просив суд визнати ексголову Херсонської облради Владислава Мангера та помічника депутата облради Олексія Левіна винними і призначити по 10 років позбавлення волі.
Крім того, обвинувачення також просить стягнути з Левіна і Мангера 153 тисячі гривень для відшкодування витрат на залучення експертів, а також компенсацію моральної шкоди у 15 мільйонів гривень родині Катерини Гандзюк.
Адвокати просять суд визнати Левіна і Мангера невинними. В останньому слові Левін заявив, що взагалі не знав Катерину Гандзюк і закликав суд максимально розібратися у справі.
Вбивство Катерини Гандзюк
31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активісту Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. З опіками її доставили до реанімації в обласну лікарню. У Катерини постраждали понад 40% тіла — кислота потрапила їй на спину, голову, руку, око.
Вже наступного дня санітарним бортом Катерину екстренно перевезли до Києва. Упродовж наступних трьох місяців вона перенесла низку складних операцій. Утім організм 33-річної жінки не витримав наслідків хімічних опіків. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.
За три тижні до смерті під час розмови із журналістами Катерина Гандзюк повідомила, що вважає замовником нападу на неї Владислава Мангера — тоді голову Херсонської облради.
У прокуратурі казали, що ймовірною причиною нападу на Катерину могли бути її слова про підпал Олешківського лісу на Херсонщині — Гандзюк заявляла, що ліс палять для того, щоб потім продавати.
У справі вже засуджено п’ятеро підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк: Віктор Горбунов, В’ячеслав Вишневський, Володимир Васянович, Микита Грабчук — виконавці та Сергій Торбін («Опер») — організатор. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6, 5 років позбавлення волі.
Колишнього помічника екснародного депутата Паламарчука Ігоря Павловського звинувачували у приховування злочину: слідчі зазначали, що він знав про підготовку злочину і про його скоєння, але мовчав.
Павловський уклав угоду зі слідством і отримав засудження умовно. Він дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину — Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка).
Обвинувачений в організації нападу на Гандзюк Олексій Левін переховувався від слідства за кордоном, його затримали 2020 року у Болгарії. Болгарські правоохоронці повідомили, що Левін змінив зовнішність, щоб його не впізнали. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.
Підозрюваного у замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера взяли під варту у червні 2020 року.
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Про це повідомляє кореспондентка hromadske із зали суду.
Також суд задовольнив цивільний позов про компенсацію моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. З них по 5 млн отримали батьки Катерини: Віктор та Надія.
Вирок Дніпровського районного суду Києва ще може бути оскаржений в апеляції протягом 30 днів з моменту винесення вироку. До цього часу підозрювані продовжать перебувати під вартою.
Прокурор Андрій Синюк просив суд визнати ексголову Херсонської облради Владислава Мангера та помічника депутата облради Олексія Левіна винними і призначити по 10 років позбавлення волі.
Крім того, обвинувачення також просить стягнути з Левіна і Мангера 153 тисячі гривень для відшкодування витрат на залучення експертів, а також компенсацію моральної шкоди у 15 мільйонів гривень родині Катерини Гандзюк.
Адвокати просять суд визнати Левіна і Мангера невинними. В останньому слові Левін заявив, що взагалі не знав Катерину Гандзюк і закликав суд максимально розібратися у справі.
Вбивство Катерини Гандзюк
31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активісту Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. З опіками її доставили до реанімації в обласну лікарню. У Катерини постраждали понад 40% тіла — кислота потрапила їй на спину, голову, руку, око.
Вже наступного дня санітарним бортом Катерину екстренно перевезли до Києва. Упродовж наступних трьох місяців вона перенесла низку складних операцій. Утім організм 33-річної жінки не витримав наслідків хімічних опіків. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.
За три тижні до смерті під час розмови із журналістами Катерина Гандзюк повідомила, що вважає замовником нападу на неї Владислава Мангера — тоді голову Херсонської облради.
У прокуратурі казали, що ймовірною причиною нападу на Катерину могли бути її слова про підпал Олешківського лісу на Херсонщині — Гандзюк заявляла, що ліс палять для того, щоб потім продавати.
У справі вже засуджено п’ятеро підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк: Віктор Горбунов, В’ячеслав Вишневський, Володимир Васянович, Микита Грабчук — виконавці та Сергій Торбін («Опер») — організатор. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6, 5 років позбавлення волі.
Колишнього помічника екснародного депутата Паламарчука Ігоря Павловського звинувачували у приховування злочину: слідчі зазначали, що він знав про підготовку злочину і про його скоєння, але мовчав.
Павловський уклав угоду зі слідством і отримав засудження умовно. Він дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину — Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка).
Обвинувачений в організації нападу на Гандзюк Олексій Левін переховувався від слідства за кордоном, його затримали 2020 року у Болгарії. Болгарські правоохоронці повідомили, що Левін змінив зовнішність, щоб його не впізнали. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.
Підозрюваного у замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера взяли під варту у червні 2020 року.
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