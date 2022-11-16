На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО

На Волині патрульні виявили нетверезого мотоцикліста, який скоїв ДТП і втік.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У суботу, 24 червня, о 23:30, на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Качалова, що у селі Зміїнець. Там керманич мотоцикла Honda наїхав на припаркований автомобіль марки Volkswagen та покинув місце події. За словами заявників, мотоцикліст може бути напідпитку.За адресою направився екіпаж патрульних поліцейських. По дорозі до місця ДТП, на вулиці Лісовій, інспектори помітили двоколісний транспортний засіб, який збігався з орієнтуванням. Про те, що саме цей керманич скоїв автопригоду, свідчили й пошкодження на транспортному засобі.Коли інспектори зупинили водія, то виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Drager, і результат 1,82 проміле підтвердив здогадки поліцейських.