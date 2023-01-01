Німеччина готує план постачання снарядів Україні до 2029 року, – Spiegel





Зараз триває процес узгодження і оформлення документів, пише



За даними журналістів, минулого тижня Міноборони Німеччини подало на затвердження до Бюджетного комітету Бундестагу рамкову угоду зі збройовою компанією Rheinmetall. Документ передбачає постачання до 333 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм до 2029 року.



За замовчуванням ці снаряди підуть на склади німецької армії, але з таким розрахунком, що з цих запасів і будуть виділятися пакети військової допомоги для України. Зокрема вже узгоджено перший пакет з 20 тисяч снарядів для ЗСУ на найближчі два роки. Витрати в розмірі майже 60 млн євро за цю партію візьме на себе федеральний уряд Німеччини.



Зазначається, що німецька армія теж отримає 20 тисяч снарядів у першій партії. Чи збережеться співвідношення поставок для ЗСУ та Бундесверу в пропорції 1 до 1, не уточнюється. Але відомо, що першу партію снарядів точно доставлять одержувачам до кінця поточного року.



Видання також зазначає, що даний контракт на закупівлю 155-міліметрових снарядів гостро необхідний не тільки з метою подальших поставок Україні, але і для зміцнення власне німецької армії. Як виявилося, до теперішнього моменту на складах Бундесверу було всього лише 20 тисяч снарядів цього калібру.



Згідно з секретним документом, Київ зможе замовити додаткові пакети боєприпасів навіть після доставки першого пакету, коли програма буде запущена.



"Один тільки цей договір показує, що ніхто в Берліні не очікує, що бойові дії в Україні припиняться швидко", – пише Spiegel.



До теперішнього моменту Німеччина поставила Україні всього лише близько 25 тисяч артилерійських боєприпасів всіх калібрів. Як очікується, ще один транш такого ж розміру надійде на фронт в найближчі тижні. При цьому фактичні потреби України незрівнянно більші. За оцінками експертів німецького Міноборони, ЗСУ витрачають від 200 000 до 300 000 артилерійських снарядів усіх калібрів на місяць.



Сьогодні стало відомо, що Австралія надасть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю близько 73,5 млн доларів. Пакет включає 28 бронетранспортерів M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.



Також напередодні повідомлялося, що Німеччина в партнерстві з США виділить Україні до кінця року ще 30 зенітних самохідних установок Gepard. На сьогоднішній день Німеччина передала Україні 34 установки Gepard і ще 15 будуть доставлені найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Німеччини має намір ухвалити довгострокову програму поставки артилерійських боєприпасів для потреб української армії.Зараз триває процес узгодження і оформлення документів, пише УНІАН з посиланням на німецьке видання Spiegel.За даними журналістів, минулого тижня Міноборони Німеччини подало на затвердження до Бюджетного комітету Бундестагу рамкову угоду зі збройовою компанією Rheinmetall. Документ передбачає постачання до 333 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм до 2029 року.За замовчуванням ці снаряди підуть на склади німецької армії, але з таким розрахунком, що з цих запасів і будуть виділятися пакети військової допомоги для України. Зокрема вже узгоджено перший пакет з 20 тисяч снарядів для ЗСУ на найближчі два роки. Витрати в розмірі майже 60 млн євро за цю партію візьме на себе федеральний уряд Німеччини.Зазначається, що німецька армія теж отримає 20 тисяч снарядів у першій партії. Чи збережеться співвідношення поставок для ЗСУ та Бундесверу в пропорції 1 до 1, не уточнюється. Але відомо, що першу партію снарядів точно доставлять одержувачам до кінця поточного року.Видання також зазначає, що даний контракт на закупівлю 155-міліметрових снарядів гостро необхідний не тільки з метою подальших поставок Україні, але і для зміцнення власне німецької армії. Як виявилося, до теперішнього моменту на складах Бундесверу було всього лише 20 тисяч снарядів цього калібру.Згідно з секретним документом, Київ зможе замовити додаткові пакети боєприпасів навіть після доставки першого пакету, коли програма буде запущена."Один тільки цей договір показує, що ніхто в Берліні не очікує, що бойові дії в Україні припиняться швидко", – пише Spiegel.До теперішнього моменту Німеччина поставила Україні всього лише близько 25 тисяч артилерійських боєприпасів всіх калібрів. Як очікується, ще один транш такого ж розміру надійде на фронт в найближчі тижні. При цьому фактичні потреби України незрівнянно більші. За оцінками експертів німецького Міноборони, ЗСУ витрачають від 200 000 до 300 000 артилерійських снарядів усіх калібрів на місяць.Сьогодні стало відомо, що Австралія надасть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю близько 73,5 млн доларів. Пакет включає 28 бронетранспортерів M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.Також напередодні повідомлялося, що Німеччина в партнерстві з США виділить Україні до кінця року ще 30 зенітних самохідних установок Gepard. На сьогоднішній день Німеччина передала Україні 34 установки Gepard і ще 15 будуть доставлені найближчим часом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію