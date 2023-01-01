На Волині горіли господарська будівля та автомобіль
Сьогодні, 13:00
Протягом минулої доби підрозділами пожежно–рятувальної служби області ліквідовано 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 червня о 01:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в селі Залісся Камінь-Каширського району. На місце події направлено вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони сіл Сошичне, Качин, Воєгоще. На гасіння пожежі подано 2 водяні стволи, пожежу ліквідовано о 02:58, ймовірна причина — коротке замикання електромережі.
Цієї ж доби пожежники 10-ї ДПРЧ міста Любомиль ліквідували пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Любомль. Вогнем пошкоджено моторний відсік, бампер, лобове скло, ймовірна причина події - несправність електричної системи.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 червня о 01:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в селі Залісся Камінь-Каширського району. На місце події направлено вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони сіл Сошичне, Качин, Воєгоще. На гасіння пожежі подано 2 водяні стволи, пожежу ліквідовано о 02:58, ймовірна причина — коротке замикання електромережі.
Цієї ж доби пожежники 10-ї ДПРЧ міста Любомиль ліквідували пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Любомль. Вогнем пошкоджено моторний відсік, бампер, лобове скло, ймовірна причина події - несправність електричної системи.
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