На Волині горіли господарська будівля та автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



25 червня о 01:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в селі Залісся Камінь-Каширського району. На місце події направлено вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони сіл Сошичне, Качин, Воєгоще. На гасіння пожежі подано 2 водяні стволи, пожежу ліквідовано о 02:58, ймовірна причина — коротке замикання електромережі.



Цієї ж доби пожежники 10-ї ДПРЧ міста Любомиль ліквідували пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Любомль. Вогнем пошкоджено моторний відсік, бампер, лобове скло, ймовірна причина події - несправність електричної системи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби підрозділами пожежно–рятувальної служби області ліквідовано 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.25 червня о 01:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в селі Залісся Камінь-Каширського району. На місце події направлено вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони сіл Сошичне, Качин, Воєгоще. На гасіння пожежі подано 2 водяні стволи, пожежу ліквідовано о 02:58, ймовірна причина — коротке замикання електромережі.Цієї ж доби пожежники 10-ї ДПРЧ міста Любомиль ліквідували пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Любомль. Вогнем пошкоджено моторний відсік, бампер, лобове скло, ймовірна причина події - несправність електричної системи.

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