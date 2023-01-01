Без батька залишилися двоє дітей: на Волині попрощалися із 47-річним Героєм В'ячеславом Зубом

В’ячеслава Зуба.



Чин похорону відбувся у неділю, 25 червня, в селі Іванівці Берестечківської громади, - повідомляє



«Зуб був хорошим воїном», – згадували побратими.



Чин похорону відправило духовенство ПЦУ у місцевій церкві УПЦ.



В’ячеслав Зуб був командиром відділення, останнім часом виконував обов'язки командира взводу.



В'ячеславу було 47 років, залишилася дружина, двоє дітей, літні батьки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в останню дорогу провели загиблого на Донеччині захисникаЧин похорону відбувся у неділю, 25 червня, в селі Іванівці Берестечківської громади, - повідомляє Район.Горохів. «Зуб був хорошим воїном», – згадували побратими.Чин похорону відправило духовенство ПЦУ у місцевій церкві УПЦ.В’ячеслав Зуб був командиром відділення, останнім часом виконував обов'язки командира взводу. Загинув від куль снайпера. Трагедія сталася 21 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Діброва Сєверодонецького району Донецької області.В'ячеславу було 47 років, залишилася дружина, двоє дітей, літні батьки.

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