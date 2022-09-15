Втрати росіян перевищують втрати Збройних сил у 8 разів, – Міноборони

Втрати росіян перевищують втрати Збройних сил у 8 разів, – Міноборони
Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше ніж у нас.

Наша авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

✔️завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,

✔️знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,

✔️нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і бпла,

✔️та вразили 7 складів боєприпасів ворога.

Окрім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких - танки, гелікоптери, артилерійські системи. Приміром 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що захисники почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на Сході.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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