Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон
Сьогодні, 10:00
26-річній волинянці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 26-річній волинянці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, жінка забезпечувала переправляння через кордон ухилянтів, відомості про яких були внесені в систему «Шлях» як про водіїв підприємця, що здійснює міжнародні перевезення.
Це дозволяло військовозобов’язаним чоловікам безперешкодно виїжджати за межі України.
Свої послуги підозрювана оцінювала у 5500 доларів США.
Затримали її під час переправлення військовозобов’язаного через кордон на одному із пунктів пропуску у Львівській області.
У ході санкціонованих обшуків у неї виявили грошові кошти в різній валюті, банківські картки, комп’ютерну техніку та печатки.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 26-річній волинянці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, жінка забезпечувала переправляння через кордон ухилянтів, відомості про яких були внесені в систему «Шлях» як про водіїв підприємця, що здійснює міжнародні перевезення.
Це дозволяло військовозобов’язаним чоловікам безперешкодно виїжджати за межі України.
Свої послуги підозрювана оцінювала у 5500 доларів США.
Затримали її під час переправлення військовозобов’язаного через кордон на одному із пунктів пропуску у Львівській області.
У ході санкціонованих обшуків у неї виявили грошові кошти в різній валюті, банківські картки, комп’ютерну техніку та печатки.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині авто збило велосипедиста, він — у лікарні
Сьогодні, 10:27
Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон
Сьогодні, 10:00
Медіа