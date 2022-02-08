Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон

26-річній волинянці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 26-річній волинянці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, жінка забезпечувала переправляння через кордон ухилянтів, відомості про яких були внесені в систему «Шлях» як про водіїв підприємця, що здійснює міжнародні перевезення.Це дозволяло військовозобов’язаним чоловікам безперешкодно виїжджати за межі України.Свої послуги підозрювана оцінювала у 5500 доларів США.Затримали її під час переправлення військовозобов’язаного через кордон на одному із пунктів пропуску у Львівській області.У ході санкціонованих обшуків у неї виявили грошові кошти в різній валюті, банківські картки, комп’ютерну техніку та печатки.Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.