Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон

Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон
26-річній волинянці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 26-річній волинянці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, жінка забезпечувала переправляння через кордон ухилянтів, відомості про яких були внесені в систему «Шлях» як про водіїв підприємця, що здійснює міжнародні перевезення.

Це дозволяло військовозобов’язаним чоловікам безперешкодно виїжджати за межі України.

Свої послуги підозрювана оцінювала у 5500 доларів США.

Затримали її під час переправлення військовозобов’язаного через кордон на одному із пунктів пропуску у Львівській області.

У ході санкціонованих обшуків у неї виявили грошові кошти в різній валюті, банківські картки, комп’ютерну техніку та печатки.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон


Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон


Свої послуги оцінювала у 5500 доларів: 26-річна волинянка переправляла ухилянтів за кордон


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Теги: хилянти, кордон, затримання
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