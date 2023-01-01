У Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в тролейбусах





Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.



Питання обговорять 7 липня.



"У п'ятницю, 7 липня, о 12:00, в приміщенні актового залу КП «Луцьке підприємство електротранспорту», що на вулиці Даньшина, 1-52, відбудеться обговорення питання підвищення вартості послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (тролейбусом)", - йдеться у інформації.

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