На Волині травмувався п'яний велосипедист, який їхав, вчепившись за вантажівку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
У Ковелі п’яний чоловік їхав на велосипеді, тримаючись за вантажний автомобіль. А невдовзі, через його різкий маневр, впав.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
У Ковелі в суботу, близько 23-ї години екіпаж патрулював вулицею Незалежності, і раптом поліцейські помітили вантажівку, яка стояла з увімкненою аварійною сигналізацією.
Підійшовши ближче, інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, який лежав поблизу автомобіля, а небайдужі громадяни надавали йому домедичну допомогу. У той момент на місце саме приїхала «швидка».
Що трапилося з громадянином стало відомо, коли очевидці продемонстрували патрульним відео. На ньому чітко видно, що цей чоловік їхав на велосипеді, тримаючись за вантажний автомобіль. А невдовзі, через його різкий маневр, впав.
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Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
У Ковелі в суботу, близько 23-ї години екіпаж патрулював вулицею Незалежності, і раптом поліцейські помітили вантажівку, яка стояла з увімкненою аварійною сигналізацією.
Підійшовши ближче, інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, який лежав поблизу автомобіля, а небайдужі громадяни надавали йому домедичну допомогу. У той момент на місце саме приїхала «швидка».
Що трапилося з громадянином стало відомо, коли очевидці продемонстрували патрульним відео. На ньому чітко видно, що цей чоловік їхав на велосипеді, тримаючись за вантажний автомобіль. А невдовзі, через його різкий маневр, впав.
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