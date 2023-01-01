Військовий з Волині отримав медаль від Міністерства оборони України «За поранення».

Військовий з Волині отримав медаль від Міністерства оборони України «За поранення».
Військовий з Волині Володимир Боярчук отримав від міністерства оборони України медаль "За поранення".

Про це повідомили у Головненській громаді.

"49 річний Володимир є одним з славних воїнів 68-ої окремої єгерської бригади ім.Олекси Довбуша, які звільнили не одне село на Донеччині від окупанта. Загарбники опирались до останнього. В одному з таких боїв Володимир і отримав поранення в голову. Ми дуже пишаємось такими воїнами як Володимир. Одне усвідомлення того, що ви захищаєте Україну, додає віри, наснаги до життя. Бережи себе, тих, хто поруч, і повертайся з перемогою", - йдеться у повідомленні.

Довідково:

Медаль «За поранення» - відомча відзнака Міністерства оборони України. Медаллю нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Медаль має круглу форму діаметром 35 мм із рельєфно-зернистою поверхнею, обрамлена бортиком. На аверсі медалі у центрі – рельєфний Тризуб поверх скошених навхрест вістрям вгору двох мечів, які накладено на круглий терновий вінець. Реверс відзнаки плаский із рельєфно-зернистою поверхнею. У центрі розміщено напис у три рядки: “ЗА ЖЕРТВУ КРОВІ / В БОЯХ ЗА ВОЛЮ / УКРАЇНИ”. Над написом – рельєфний напіввінок з лаврового листя. Під написом на рельєфній стрічці карбується номер відзнаки.
Військовий з Волині отримав медаль від Міністерства оборони України «За поранення».
Військовий з Волині отримав медаль від Міністерства оборони України «За поранення».

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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