Військовий з Волині отримав медаль від Міністерства оборони України «За поранення».

Володимир Боярчук отримав від міністерства оборони України медаль "За поранення".



Про це



"49 річний Володимир є одним з славних воїнів 68-ої окремої єгерської бригади ім.Олекси Довбуша, які звільнили не одне село на Донеччині від окупанта. Загарбники опирались до останнього. В одному з таких боїв Володимир і отримав поранення в голову. Ми дуже пишаємось такими воїнами як Володимир. Одне усвідомлення того, що ви захищаєте Україну, додає віри, наснаги до життя. Бережи себе, тих, хто поруч, і повертайся з перемогою", - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Медаль «За поранення» - відомча відзнака Міністерства оборони України. Медаллю нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.



Медаль має круглу форму діаметром 35 мм із рельєфно-зернистою поверхнею, обрамлена бортиком. На аверсі медалі у центрі – рельєфний Тризуб поверх скошених навхрест вістрям вгору двох мечів, які накладено на круглий терновий вінець. Реверс відзнаки плаский із рельєфно-зернистою поверхнею. У центрі розміщено напис у три рядки: “ЗА ЖЕРТВУ КРОВІ / В БОЯХ ЗА ВОЛЮ / УКРАЇНИ”. Над написом – рельєфний напіввінок з лаврового листя. Під написом на рельєфній стрічці карбується номер відзнаки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий з Волиніотримав від міністерства оборони України медаль "За поранення".Про це повідомили у Головненській громаді."49 річний Володимир є одним з славних воїнів 68-ої окремої єгерської бригади ім.Олекси Довбуша, які звільнили не одне село на Донеччині від окупанта. Загарбники опирались до останнього. В одному з таких боїв Володимир і отримав поранення в голову. Ми дуже пишаємось такими воїнами як Володимир. Одне усвідомлення того, що ви захищаєте Україну, додає віри, наснаги до життя. Бережи себе, тих, хто поруч, і повертайся з перемогою", - йдеться у повідомленні.Медаль «За поранення» - відомча відзнака Міністерства оборони України. Медаллю нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.Медаль має круглу форму діаметром 35 мм із рельєфно-зернистою поверхнею, обрамлена бортиком. На аверсі медалі у центрі – рельєфний Тризуб поверх скошених навхрест вістрям вгору двох мечів, які накладено на круглий терновий вінець. Реверс відзнаки плаский із рельєфно-зернистою поверхнею. У центрі розміщено напис у три рядки: “ЗА ЖЕРТВУ КРОВІ / В БОЯХ ЗА ВОЛЮ / УКРАЇНИ”. Над написом – рельєфний напіввінок з лаврового листя. Під написом на рельєфній стрічці карбується номер відзнаки.

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