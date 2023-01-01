На Волині перекрили канал збуту психотропних речовин та затримали організатора незаконної діяльності. ВІДЕО

Поліцейські викрили лучанина у реалізації амфетаміну. Декілька місяців оперативники ГУНП спільно зі слідчими та відділом кримінального аналізу документували протиправну діяльність 49-річного уродженця Харкова, нині мешканця Луцька.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за збут наркотичних речовин, однак на шлях виправлення не став.Поліцейські з’ясували, що наркозловмисник виготовляв психотропи та налагодив їх збут на території Луцька та Волинської області.Учора за місцем проживання та перебування фігуранта проведено обшуки, вилучено близько 300 г амфетаміну, зіп-пакети для фасування речовин, предмети та засоби для виготовлення наркотиків, каністри з невідомими рідинами тощо.Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає понад 200 тисяч гривень.Також у правоохоронців є підстави вважати, що зловмисник забезпечував функціонування нарколабораторії, аби довести це - призначено низку необхідних експертиз.Наркоділка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.За скоєне йому загрожує від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває розслідування.