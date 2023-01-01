Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 липня
У вівторок, 11 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Народний прогноз погоди: пращури вважали що з цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день слухали зозулю: якщо вона переставала кувати – зима рано прийде.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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