Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 липня

У вівторок, 11 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.: пращури вважали що з цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день слухали зозулю: якщо вона переставала кувати – зима рано прийде.