На Волині за зібрані на випускному кошти придбали обладнання для підрозділу, де служить вчитель

Юрій Бущук.



Про це повідомила мама одного з випускників Тетяна Будько, - пише



За зібрані на площі кошти та кошти, які залишились після організації свята випускного вечора, придбали зварювальний пристрій, набір інструментів та долучились до придбання двох тепловізорів (на загальну суму 25100 грн).



«Від імені випускників і батьківського комітету ми дякуємо людям, які доєдналися до збору коштів, закупівлі та відправки даного обладнання. А найбільше ми дякуємо Юрію Феодосійовичу та його побратимам, які наближають ПЕРЕМОГУ. Бажаємо якнайшвидшого повернення додому здоровими і неушкодженими та довгих років життя під мирним переможним небом України», – зазначила Тетяна Федорівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обладнання вже знаходиться у бригаді, в якій служить учитель Любешівського ліцеюПро це повідомила мама одного з випускників, - пише Нове життя. За зібрані на площі кошти та кошти, які залишились після організації свята випускного вечора, придбали зварювальний пристрій, набір інструментів та долучились до придбання двох тепловізорів (на загальну суму 25100 грн).«Від імені випускників і батьківського комітету ми дякуємо людям, які доєдналися до збору коштів, закупівлі та відправки даного обладнання. А найбільше ми дякуємота його побратимам, які наближають ПЕРЕМОГУ. Бажаємо якнайшвидшого повернення додому здоровими і неушкодженими та довгих років життя під мирним переможним небом України», – зазначила Тетяна Федорівна.

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