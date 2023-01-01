Пішла з бабусею у ліс по ягоди й заблукала: на Волині трасою йшла 11-річна дівчинка. ВІДЕО

"Трасою йде самотня дівчинка", — таке повідомлення днями, в ранкову пору, надійшло на лінію 102 від водія-далекобійника, який їхав дорогою Київ — Ковель — Ягодин та став очевидцем такої картини.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.Заявник повідомив, де саме рухається дитина та як виглядає, однак чекати правоохоронців на місці не міг, бо дуже поспішав.Інформацію передали ковельським патрульнимта. Інспектори негайно вирушили на пошуки дитини, і, проїхавши близько 10 кілометрів, їм таки вдалося знайти дівчинку.Маленька громадянка розповіла, що їй 11 років, мешкає в населеному пункті Маневичі. Зранку вона пішла з бабусею у ліс збирати ягоди й заблукала, однак невдовзі змогла вийти на трасу і саме прямувала додому.Патрульні попіклувалися про дівчинку, нагодували її та відвезли за місцем проживання. Там на неї чекала мама, яка зателефонувала бабусі та повідомила, що онучка вже вдома. З рідними дитини поліцейські провели профілактичну бесіду, щоб у майбутньому таких випадків більше не трапилося.