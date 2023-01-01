32-річний житель Волині побив до смерті засудженого у колонії

Засуджений житель Волині проведе за гратами ще 7 років за побиття іншого в'язня.Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.Прокурор Рівненської окружної прокуратури у суді довів вину жителя Волинської області, який відбував покарання в Городищенській виправній колонії. Чоловіка обвинувачували у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень іншому засудженому, які спричинили смерть потерпілого.32-річний житель Волині, раніше неодноразово судимий за злочини проти життя та здоров’я, наразі відбуває чергове покарання у виправній установі на Рівненщині.18 жовтня 2022 року він, в коридорі житлової секції установи, під час конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, побив кулаками, дерев’яною палкою та ременем із металевою пряжкою іншого засудженого. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер наступного дня у лікарні.У суді свою вину обвинувачений визнав повністю та розповів про усі обставини вчинення злочину.Суд визнано його винним та призначив покарання у вигляді 7 років 1 місяця позбавлення волі.