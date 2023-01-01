В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar, – Камишін
Сьогодні, 22:29
Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Про його будівництво домовилися кілька років тому.
Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна.
"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - сказав міністр.
За його словами, саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім "були зупинки, скандали".
"Завод почав будуватися на ділі, а не лише у меморандумі", - додав Камишін.
Завод Bayraktar
У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.
Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.
За його словами, основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифіковано у липні.
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Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна.
"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - сказав міністр.
За його словами, саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім "були зупинки, скандали".
"Завод почав будуватися на ділі, а не лише у меморандумі", - додав Камишін.
Завод Bayraktar
У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.
Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.
За його словами, основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифіковано у липні.
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