В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні





Про це Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив під час круглого столу в



«Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, ми бачимо (на відео - ред.). І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні і там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути», - сказав Котенко.



Як повідомлялося, у травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тис. осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні вдалося повернути тіла 19 осіб, які загинули у російському полоні, ще чотири тіла мають повернути днями.Про це Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,повідомив під час круглого столу в Укрінформі «Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, ми бачимо (на відео - ред.). І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні і там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути», - сказав Котенко.Як повідомлялося, у травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тис. осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію