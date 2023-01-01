В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні

В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні
Україні вдалося повернути тіла 19 осіб, які загинули у російському полоні, ще чотири тіла мають повернути днями.

Про це Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив під час круглого столу в Укрінформі.

«Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, ми бачимо (на відео - ред.). І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні і там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути», - сказав Котенко.

Як повідомлялося, у травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тис. осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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