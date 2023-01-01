За минулу добу ЗСУ ліквідували 550 росіян, 5 танків та 2 засоби ППО

За минулу добу ЗСУ ліквідували 550 росіян, 5 танків та 2 засоби ППО
З початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили близько 236 590 осіб.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4 097 (+5) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9) од,

◾ артилерійських систем – 4 449 (+24) од,

◾ РСЗВ – 680 (+2) од,

◾ засоби ППО ‒ 423 (+2) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),

◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+2),

◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 662 (+10).

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Теги: Росія, Україна, війна
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