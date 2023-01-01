За минулу добу ЗСУ ліквідували 550 росіян, 5 танків та 2 засоби ППО





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4 097 (+5) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9) од,



◾ артилерійських систем – 4 449 (+24) од,



◾ РСЗВ – 680 (+2) од,



◾ засоби ППО ‒ 423 (+2) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),



◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+2),



◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 662 (+10).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили близько 236 590 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4 097 (+5) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9) од,◾ артилерійських систем – 4 449 (+24) од,◾ РСЗВ – 680 (+2) од,◾ засоби ППО ‒ 423 (+2) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+2),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24) од,◾ спеціальна техніка ‒ 662 (+10).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію