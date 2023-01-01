На Волині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: загроза триватиме два дні
Сьогодні, 01:10
На Волині з 15 по 17 липня оголошено V надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
«Закликаємо громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах», – йдеться у повідомлені.
Рятувальники наголошують, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.
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Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
«Закликаємо громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах», – йдеться у повідомлені.
Рятувальники наголошують, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.
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