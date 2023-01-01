На Волині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: загроза триватиме два дні





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«Закликаємо громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах», – йдеться у повідомлені.



Рятувальники наголошують, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині з 15 по 17 липня оголошено V надзвичайний рівень пожежної небезпеки.Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.«Закликаємо громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах», – йдеться у повідомлені.Рятувальники наголошують, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.

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